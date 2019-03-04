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«Не проходит по возрасту»: в Миассе ветерану отказали в положенной ему по закону выплате

04 марта 2019, 14:54  •  119 • В России
В Челябинской области ветерану Борису Вишникину, который принимал участие в ликвидации националистического подполья на Западной Украине, не перечислили единовременную выплату в 10 тыс. рублей. По закону мужчина является ветераном ВОВ и поэтому должен был получить эти деньги по случаю празднования 73-й годовщины Победы. Однако в Пенсионном фонде заявили, что выплата положена лишь тем, кто принимал участие в боевых действиях до 1945 года. В прокуратуре с позицией ПФР не согласились и обратились в суд.
 
© Фото из личного архива
 

87-летний ветеран из Миасса Борис Григорьевич Вишникин участвовал в ликвидации националистического подполья на Западной Украине в 1951—1954 годах. О том, что ему пришлось пережить в то время, Борис Григорьевич никогда не рассказывал даже своим родным. 

«Однажды я попросила папу, чтобы он рассказал, как это было. Я тогда составляла семейное древо, собирала информацию. А он ответил: «Я не хочу вспоминать. Это было хуже, чем на войне. Они хуже, чем фашисты», — рассказывает RT дочь ветерана Нина Саввина. 

В 1954 году Борис Григорьевич вернулся в родной Миасс, где более 40 лет проработал конструктором на заводе «МиассЭлектроАппарат». За свои заслуги он был удостоен звания ветерана труда. А статус ветерана — участника Великой Отечественной войны мужчине удалось получить значительно позже.

Федеральный закон РФ «О ветеранах» в 1995 году установил, что ветеранами ВОВ являются также лица, принимавшие участие в операциях по ликвидации националистических бандформирований на Западной Украине до декабря 1951 года. Хотя Вишникин попал в эту категорию, прошло почти 20 лет, прежде чем он получил удостоверение ветерана — участника ВОВ.

В 1995 году мужчина обратился в городской военкомат, чтобы получить удостоверение, однако там развели руками: в архивах не было информации о службе Вишникина. Сведения о Борисе Григорьевиче и его послужной список нашлись только в 2010 году в архиве миасского УВД. Через год Вишникин официально получил удостоверение ветерана ВОВ.

Ещё через несколько лет выяснилось, что у Бориса Григорьевича имеются и награды. Это удалось выяснить его дочери Нине, которая написала в Москву. В 2013 году Вишникин получил орден Отечественной войны II степени на торжественном приёме в миасском УВД.

«Вам не положено!»

Однако, несмотря на статус и награды, воспользоваться льготами ветеран мог не всегда. К примеру, Борис Григорьевич не сразу смог получить положенную ветеранам ВОВ выплату на улучшение жилищных условий. В соцзащите заявили, что деньги ему не дадут, потому что право на выплату имеют лишь те, кто воевал в 1941—1945 годах. Только спустя год (после писем в областное Минсоцразвития и вмешательства родственников) Вишникина поставили на очередь. 

В 2018 году по указу президента РФ ветераны получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Однако Борису Григорьевичу эти деньги не перечислили. В пенсионном фонде мужчине заявили, что выплата ему не полагается: якобы Вишникин «не проходит даже по возрасту».

«Отец, конечно, очень расстроился, мама его кое-как успокоила. Мне они ничего не рассказывали. Я узнала чисто случайно, что эта выплата была. И тогда мама сказала, что отец ничего не получил. Я пошла в интернет, начала читать все законы, перечитала все эти указы. Но нигде не говорится, что круг лиц ограничен 1945 годом!» — негодует Саввина.

Сотрудники Пенсионного фонда истолковали президентский указ иначе. Дочь Бориса Григорьевича считает, что в своих письмах с отказами в выплате представители Пенсионного фонда противоречат сами себе.

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«Круг лиц, имеющих право на единовременную выплату, включает в себя граждан, относящихся к инвалидам Великой Отечественной войны, а также её участников из категорий, поименованных в подпункте 1, п. 1, ст. 2 федерального закона «О ветеранах», которые при этом имели непосредственное отношение к соответствующим событиям, произошедшим в период Великой Отечественной войны», — говорится в одном из писем, присланных Саввиной челябинским отделением ПФР.

Далее в письме из Пенсионного фонда подчёркивается, что события, к которым должны иметь прямое отношение получатели выплаты, ограничиваются 1945 годом — якобы «в рамках данного указа это период по 1945 год включительно». Отметим, что в тексте самого президентского указа подобных уточнений нет.

Судебный иск

С позицией Нины Саввиной согласна и местная прокуратура. Как сообщил RT помощник прокурора Миасса Дмитрий Заболотный, в случае с Борисом Вишникиным работает пункт «е» второй статьи федерального закона РФ о ветеранах.

«В законе есть пункт «е», в котором говорится, что лица, принимавшие участие в боевых действиях по ликвидации националистического подполья вплоть до конца 1951 года, относятся к ветеранам. У Вишникина есть подтверждающие документы, и это значит, что Пенсионный фонд отказывает ему в выплате не на законных основаниях», — подчеркнул помощник прокурора Миасса.

По его словам, в Пенсионном фонде интерпретируют формулировку «Великая Отечественная война 1941—1945 годов» не как историческое название, а как юридическое.

После обращения Саввиной миасская прокуратура решила разбираться с Пенсионным фондом в суде. Истцом на процессе выступит именно надзорный орган, а не Вишникин или его дочь. Заболотный уточнил, что материалы дела только недавно поступили в суд, дата заседания ещё не назначена.

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«Прокуратура сама подаёт иск на Пенсионный фонд, поскольку считает, что его действия незаконны, необоснованны, противоречат законодательству. И они будут требовать этой денежной выплаты», — отмечает Нина Саввина.

Женщина добавила, что всё разбирательство держат втайне от Бориса Григорьевича, поскольку отец и так очень переживает из-за этой ситуации.

Некому заступиться

По словам заместителя прокурора Миасса Дмитрия Заболотного, случай Бориса Григорьевича нетипичен, ранее к ним с такими проблемами не обращались.

«Ветеранов с каждым годом становится всё меньше и меньше. Безусловно, никто из распорядителей бюджета не знает, сколько ветеранов остаётся в живых на момент выделения средств. Решения о том, кому выплачивать эти деньги, принимаются на местах», — отметил помощник прокурора.

По мнению Нины Саввиной, истории людей, столкнувшихся с похожими проблемами, не доходят до надзорных органов, потому что пожилые люди сами не знают, какие льготы и выплаты полагаются им по закону.

«Страшно подумать, сколько таких людей по России, которых так же отшили, и у них при этом нет родственников, которые готовы отстаивать их права», — заключила Саввина. 

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