Не можете - "лучше сразу уйти": Путин поставил ультиматум всем чиновникам

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию сразу поставил ультиматум всем чиновникам, исходя из поставленных целей. Все запланированное должно быть сделано. А если не можете, "лучше сразу уйти", заявил Путин.

Владимир Путин подчеркивает, период, когда цели на перспективу только устанавливались, прошел. Сегодня - время действовать. Путин уже слышал, что поставленные задачи слишком сложны. Но они все равно должны быть выполнены. А если не можете, "лучше сразу уйти", подчеркнул президент, обращаясь к политикам.

"С такими настроениями к снаряду лучше не подходить, - подчеркнул Путин. - Людей к тому же не обманешь. Их мало интересует бюрократическая волокита. Для людей важно, что реально сделано, что улучшает жизнь их семей – не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых лет, и ждать коммунизма. Поэтому работа должна быть слаженной. А тон следует задавать правительству Российской Федерации".

В целом послание Федеральному Собранию будет касаться внутренних задач и проблем России, добавил в первые минуты своего выступления российский лидер.