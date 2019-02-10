Не флиртовать и не хихикать с Путиным: Порошенко решил объяснить украинцам, какой президент им не нужен

Глава Украины Петр Порошенко заявил, что его стране не нужен президент, который будет флиртовать или хихикать с президентом России Владимиром Путиным.

В преддверии выборов президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко рассказал украинцам, какой президент им не нужен. По мнению украинского лидера, стране не нужен глава государства, который будет флиртовать или хихикать с президентом России Владимиром Путиным.

Слова Порошенко - явный намек на двух его главных оппонентов на выборах президента. Речь идет о главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и клоуне-юмористе Владимире Зеленском. Оба этих кандидата опережают действующего президента в рейтинге популярности.

"Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным", - заявил со сцены Петр Порошенко.

Напомним, что по последним опросам, он находится всего лишь на третьем месте по популярности среди всех кандидатов. Второе место принадлежит экс-премьеру Тимошенко, а первое - комику Зеленскому.