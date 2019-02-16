«Не допустить провокации»: Мадуро приказал разработать план по развёртыванию армии на границе Венесуэлы с Колумбией

Вооружённые силы Венесуэлы должны заняться укреплением границы с Колумбией и подготовиться к возможным провокациям. Об этом заявил законный президент страны Николас Мадуро. Он также отдал приказ разработать специальный план по развёртыванию армии. Кроме того, США заявили о подготовке новой партии гуманитарной помощи к отправке в колумбийский город Кукута. Ранее в МИД РФ отмечали активность американских военнослужащих в районе этого населённого пункта. В российском внешнеполитическом ведомстве также допускали, что Вашингтон пойдёт на провокацию с гумпомощью, чтобы дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике и оправдать последующее военное вторжение. В экспертном сообществе считают, что на подготовку армии Мадуро был вынужден пойти из-за угроз военного вторжения, которые исходят в том числе и от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооружённые силы укрепить границы с Колумбией, чтобы не допустить провокации и вторжения американских сил.

«Наши силы должны быть развёрнуты, чтобы защищать свою землю и не допустить любые провокации, о которых нам известно или те, о которых мы ещё не знаем», — сказал он.

«Нам нужно защищать эту границу, чтобы она была неприкосновенной, — подчеркнул Мадуро. — Нашу границу с Колумбией».

Позже Мадуро сообщил, что отдал приказ разработать специальный план для развёртывания вооружённых сил на границе с Колумбией.

«Я приказал немедленно создать специальный план для постоянного развёртывания соответствующих сил», — написал он в Twitter.

Ordené la creación inmediata de un Plan Especial de Despliegue Permanente y Adecuación de Fuerza para que nuestra #FANB se mantenga movilizada, desarrollando planes de defensa contra las conspiraciones y provocaciones, vengan de donde vengan. pic.twitter.com/NMfGO5r8h8 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 16 февраля 2019 г.

Отметим, что в России указывали на возросшую активность американских военных как в целом у границ Венесуэлы, так и непосредственно в Колумбии. Об этом 7 февраля говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Судя по активности американских военных делегаций, буквально наводнивших в последнее время регион, ведётся детальная проработка вопросов всестороннего, в том числе логистического, обеспечения силового варианта смены власти в Венесуэле», — сказала она.

Кроме того, Захарова указала на появившиеся в соцсетях кадры с, предположительно, американскими войсками из колумбийского города Кукута на границе с Венесуэлой. Недалеко от этого города находится крупный венесуэльский аэропорт, способный принимать самолёты любого типа.

«Сопоставляя эти факты, невольно приходишь к выводу, что в Вашингтоне решение о применении силы принято. Всё остальное не более чем операция прикрытия», — подчеркнула она.

При этом в середине февраля стало известно, что США отправили ещё одну партию гуманитарной помощи именно в город Кукута.

«16 февраля государственный департамент, Агентство США по международному развитию (USAID. — RT), Пентагон в рамках совместных усилий доставят помощь, готовую для распределения внутри Венесуэлы, в Кукуту», — говорится в комментарии Госдепа.

Отмечается, что США работают в «тесной координации» с Колумбией и провозгласившим себя временно исполняющим обязанности президента спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

При этом реакция Мадуро на угрозы американских официальных лиц обоснована, считает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Те заявления, которые звучат из Белого дома, не наводят на миролюбивые мысли — это прямые угрозы и некие прогнозы: если развитие ситуации будет происходить не по американскому сценарию, то военное вторжение возможно, — сказал он RT. — Пока есть основания полагать, что это шантаж со стороны США и что ставка делается на внутренние силы Венесуэлы. Понятно, что если всё пойдёт по другому сценарию, то возможно и вторжение, если не американских солдат, то управляемых ими колумбийских вооружённых сил и, возможно, даже бразильских».

Так, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что военное вторжение в Венесуэлу — это «одна из опций» решения политического кризиса в стране. При этом Вашингтон не рассматривает возможности прекращения конфликта, кроме как отставки Мадуро.

«Любое решение кризиса в Венесуэле начинается с ухода режима Мадуро — это минимальные условия для демократического перехода в Венесуэле, перехода, который президент Гуаидо готов возглавить», — сказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Средство дестабилизации»

В Венесуэле неоднократно отмечали, что Соединённые Штаты используют так называемые поставки гуманитарной помощи, чтобы начать вторжение в иностранное государство. Так, вице-президент страны Делси Родригес в эксклюзивном интервью RT отметила, что Вашингтон намерен используя гумпомощь, чтобы оправдать вторжение.

«Они пытаются навязать ложноположительный результат, который позволил бы им, как сказал в октябре 2015 году Джон Келли, бывший глава Южного командования США, вторгнуться в Венесуэлу», — подчеркнула Родригес.

Россия также считает, что поставки Соединёнными Штатами гумпомощи могут использоваться против законных властей Венесуэлы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя американский проект резолюции в СБ ООН с призывом к Каракасу принять «гуманитарные поставки от международного сообщества».

«Американский проект резолюции, внесённый в СБ ОНН, по сути дела, преследует цель покрыть замышляемые провокации с доставкой гуманитарной помощи как средство дестабилизации обстановки в Венесуэле, а то и получения предлога для прямой военной интервенции. Такого решения, как вы понимаете, Совет Безопасности никогда не примет», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что для оказания гуманитарной помощи необходимо сотрудничать с законными властями и при содействии представителя ООН, находящегося в Венесуэле.

Напомним, политический кризис в Венесуэле начался 23 января этого года, когда Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. В этом статусе его признали несколько стран Южной Америки, США и некоторые страны Европы. В поддержку законных властей выступила Россия, Куба, Китай, Турция и другие государства.

Для разрешения кризиса была создана Международная контактная группа, состоящая из представителей стран региона, Карибского бассейна и Европы. По итогам заседания МКГ в Монтевидео было сделано заявление с призывом организовать диалог между оппозицией и действующими властями.

Николас Мадуро отверг возможность проведения президентских выборов, однако согласен провести перевыборы в Национальную ассамблею. При этом он выразил готовность вести диалог с оппозицией «на любых условиях».

Однако Гуаидо отказался встречаться с Мадуро, заявив, что не намерен вести «фальшивый диалог». Против переговоров выступили и США — спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс сказал, что Вашингтон не присоединится к МКГ, так как диалог между оппозицией и законными властями — это «ловушка» Мадуро.

«Не попадите в ловушку, которую Мадуро ранее расставлял много раз, когда речь идёт о фальшивом диалоге, вместо того, чтобы послать Мадуро ясный сигнал, что он должен уйти. Мы не заинтересованы в том, чтобы присоединиться к контактной группе», — приводит слова Абрамса РИА Новости.

В МИД РФ считают, что Гуаидо отказывается вести диалог с Мадуро, так как подчиняется западным государствам, которые намерены свергнуть законного президента Венесуэлы.