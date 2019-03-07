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Не докрутил: В Сети недовольны "слишком мягким" жестким ответом Медведева американскому послу

07 марта 2019, 11:24  •  74 • Политика
Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал посла Соединенных Штатов Америки в Люксембурге Рэнди Эванса, которые оказывает давление на руководство европейской страны. В Сети же считают, что жесткий ответ премьера оказался "слишком мягким", и он "не докрутил".
Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев провел переговоры со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем. Перед этим американский дипломат Рэнди Эванс направил в кабмин Люксембурга письмо, в котором рекомендовал занять жесткую позицию по отношению к Москве из-за вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году.
Узнав об этом, Медведев посоветовал Эвансу изучить азы дипломатии, прежде чем давать кому-либо советы. В частности, послу стоит открыть учебник по международному публичному праву и ознакомиться с понятием "государственный суверенитет".
"Может быть, тогда в голове у подобного человека всё встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это такое. Хотя я в этом сомневаюсь", - заявил российский премьер на пресс-конференции.
Это далеко не первый раз, когда американских дипломатов уличали в попытках оказать давление на европейских политиков и предпринимателей. В частности, посольство США в Берлине рассылало письма с угрозами, требуя от немецких предпринимателей выйти из проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2".
Впрочем, не все пользователи Сети остались довольны реакцией Дмитрий Медведева, указав на то, что его комментарий мог быть значительно жестче.
"Классическое понимание", "все встанет на свои места", "если, конечно, он сможет понять"... Что-то жесткий ответ Медведева оказался слишком мягким. Мог бы и докрутить, раз решил огрызнуться в коем-то веке", - считает один из комментаторов.
"На место он может поставить только цветочные горшки и то, если ему разрешат это сделать", - добавил другой собеседник.
"Медведев!? Смело поставил?! Дипломата из США?!- смешно", - добавил третий.
Завершен официальный визит в Люксембург. Подробно обсудили и двустороннее сотрудничество, и международную обстановку. Рад, что правительство Люксембурга придерживается схожих с нами взглядов: от санкций и ограничений проигрывает вся Европа pic.twitter.com/Q45lkfxomR
— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 6 марта 2019 г.
"Классическое понимание", "все встанет на свои места", "если, конечно, он сможет понять"... Что-то жесткий ответ Медведева оказался слишком мягким. Мог бы и докрутить, раз решил огрызнуться в коем-то веке... https://t.co/REFgIZZAGM
— Григорий Турцев (@Npisaka) 7 марта 2019 г.
На место он может поставить только цветочные горшки и то, если ему разрешат это сделать
— kimaivanova (@Kimaivanova) 7 марта 2019 г.
Медведев!? Смело поставил?! Дипломата из США?!- смешно
— Инна Сергеевна (@rosemeadowvg) 7 марта 2019 г.

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