«Не будем говорить то, что вы хотите услышать»: как украинскую группу Anna Maria раскритиковали в Киеве за слова о Крыме

Музыкальный дуэт Anna Maria подвергся критике на Украине из-за позиции по Крыму. В интервью украинским СМИ претендентки на участие в Евровидении-2019 отказались признать «оккупацию» полуострова, после чего в Раде призвали не допускать их до финала отборочного турнира. Певицы всё же приняли в нём участие, однако в жюри заявили, что не могут беспристрастно оценивать выступление группы. В итоге исполнительницы проиграли в финале. При этом к одержавшей победу Maruv возникли претензии из-за её гастролей в России, поэтому её участие в музыкальном конкурсе также под вопросом.

Финалистки отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк оказались в центре скандала после интервью одному из украинских телеканалов. В разговоре с журналистами артистки отказались признать «оккупацию» Крыма.

«Мы не будем говорить те фразы, которые вы хотите от нас услышать», — сказала Мария в эфире телеканала ATR.

По её словам, «умные люди» самостоятельно смогут сделать вывод относительно того, частью какой страны является полуостров. Анна добавила, что Украина Крым «потеряла».

«Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — заключила она.

В Верховной раде призвали не допускать Anna Maria к участию в отборе на Евровидение-2019. Как заявил депутат Борислав Берёза, нежелание группы признать Крым украинским указывает на то, что для них «лояльность Кремля важнее».

«Поэтому говорим девочкам, которые не знают, чей Крым, и хотят сберечь карьеру своих родителей, прощайте и делаем выбор из оставшихся», — заявил Берёза в Facebook.

Позднее во время финала отбора конкурса жюри и ведущий вновь стали спрашивать певиц о принадлежности Крыма и довели девушек до слёз.

«И если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос загонит вас в вилку, это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой», — сказал ведущий Первого телеканала Украины Сергей Притула.

На вопрос ведущего девушки ответили, что между конкурсом и родителями выбрали бы семью. Вместе с тем они подчеркнули, что родились в Крыму, не нарушили никаких законов и не ездили с концертами в Россию.

Мать девушек, Лариса Опанасюк, занимает должность заместителя председателя совета министров полуострова. Она заявила, что поддерживает позицию дочерей.

«Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили — очень открыто и по-честному, так, как они думают, и так, как думают многие в Крыму и на Украине», — сказала Лариса Опанасюк в эфире РЕН ТВ.

По данным украинских СМИ, отец певиц, Александр Опанасюк, до 2016 года занимал должность судьи судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма.

Отметим, что данные о родителях артисток внесли в базу сайта «Миротворец».

В дискуссии о позиции Anna Maria участвовала член жюри и победительница Евровидения-2016 певица Джамала, которая заявила, что не может беспристрастно судить о выступлении Anna Maria. В своей речи они вспомнила интервью певиц, которое стало поводом для последующих вопросов о статусе Крыма.

Джамала

© Кадр: видео YouTube/UA: Перший

«Как вы можете говорить в интервью, что Крым — это просто родина? Существует только один ответ… Крым — это Украина», — сказала Джамала.

По итогам голосования дуэт Anna Maria получил меньше баллов, чем пять других участников финала. В отборе победила певица Анна Корсун, выступающая под сценическим именем Maruv.

В Крыму заявили, что будут рады видеть Анну и Марию Опанасюк. Об этом рассказал глава крымской Общественной палаты Григорий Иоффе.

«То, что эти две молодые исполнительницы не повелись на политическую провокацию, что они говорили очень искренне, не залезая в политические дебри, говорит о том, что они достойные и очень настоящие крымчанки», — сказал РИА Новости Иоффе.

По его мнению, теперь певицам предстоит пройти сквозь серьёзные неприятности на Украине.

«Но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками», — подчеркнул Иоффе.

Facebook

© Анна-Мария Опанасюк

«Прислушиваемся к обществу»

Отметим, что у жюри возникли вопросы и к Maruv, поскольку певица ездила на гастроли в Россию. Национальной общественной телерадиокомпании Украины предстоит решить, представит ли она Украину на Евровидении-2019.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения: исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может ли представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv», — сказала член правления компании Александра Кольцова телеканалу «Громадське ТВ».

Maruv

© Кадр: видео YouTube/UA:Перший

По её словам, Maruv должна предоставить ответы на вопросы организации в течение суток, а окончательное решение компания примет через 48 часов.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что страну на Евровидении-2019 должны представлять артисты, которые не ездят на гастроли в Россию. Политик утверждает, что национальный отбор на конкурс стал «частью гибридной войны России против Украины».

«Представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины ещё далеко не завершена», — написал Кириленко в Twitter.

Позднее стало известно, что Maruv предложили контракт, в котором в качестве одного из требований указан отказ от гастролей в России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Участница финала отбора, певица Юлия Юрина, которая выступает под сценическим именем Yuko, заявила о желании получить украинский паспорт.

«Да, конечно, у меня есть желание получить украинское гражданство», — сказала Юрина во время финала отбора, уточнив, что знает о необходимости в этом случае сдать российский паспорт.

Maruv стала жертвой украинской политики, рассказал RT источник в партии «Самопомощь».

«Почему украинским артистам нельзя выступать в России? Мы не находимся в состоянии войны, более того, Россия остаётся крупнейшим торговым партнёром Украины. В обществе царит хаос, а участники песенного конкурса должны отвечать на странные вопросы о том, чей Крым», — заявили в партии.

В свою очередь, источник в партии «Народный фронт» отмечает, что украинские артисты вынуждены выступать в России из-за состояния индустрии на родине.