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Нацсовет Украины проверит интервью Азарова в эфире местного телеканала

18 февраля 2019, 22:39  •  95 • Украина
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проанализирует интервью экс-премьера Николая Азарова, которое транслировал телеканал «112 Украина», для выявления возможных нарушений законодательства.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на члена Нацсовета Сергея Костинского.

«Материал записан, сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого интервью, примем соответствующее решение. Конечно, если аппарат будет видеть признаки нарушения законодательства, предложим назначение проверки с голоса на ближайшем заседании», — сказал он.

16 февраля Азаров дал интервью телеканалу «112 Украина». В частности, экс-премьер заявил, что у него «негативное отношение» к украинскому лидеру Петру Порошенко.

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