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НАТО возьмётся за молодёжь Молдовы

07 марта 2019, 01:39  •  30 • Украина
Гибридный нейтралитет молдавского государства
Несмотря на все заверения президента Молдовы Игоря Додона о том, что страна будет сохранять нейтральный статус, НАТО не оставляет надежд на то, что этот военный блок вдруг горячо полюбят молдаване. Взяв за основу восточную мудрость «Хочешь победить врага – воспитай его детей», в Североатлантическом альянсе решили начать с молдавской молодёжи, для чего силами Института европейской политики и реформ (IPRE) при поддержке Центра информации и документации НАТО в Кишинёве запущен проект «Молодёжь за НАТО».
Цель – информирование молдавской молодёжи «о деятельности Североатлантического военного блока, его миссиях и о достижениях сотрудничества НАТО и Республики Молдова».
В рамках программы будут проведены четыре открытых урока, посвящённых НАТО, в университетах Кишинёва, Бельц и Комрата, начнёт работать «Летняя школа для молодых послов НАТО в Молдавии», выйдет три тематических издания и пять фильмов о деятельности альянса, и всё это будет посвящено 70-летию создания Североатлантического военного блока. Все эти мероприятия планируется провести до конца июня. Ориентированы они на участие 200 молодых молдаван, но ещё 50 тысяч получат эту информацию в режиме онлайн.
Проводится работа и с действующими военными Молдовы. Так, с 4 по 7 марта группа экспертов НАТО, занятых в программе усовершенствования военной подготовки (DEEP), проводит учебные занятия «по структуре, роли и особенностям системы подготовки сержантов НАТО». Эта программа военной подготовки началась ещё 10 лет назад под маркой «модернизации военного образования» молдавской армии.
И хотя по Конституции Молдова – нейтральное государство, не участвующее в каких-либо военных блоках, эксперты НАТО уже давно «помогают» разрабатывать национальную стратегию обороны и безопасности страны, а Национальная армия Молдовы участвует в военных учениях стран НАТО.
Правительство Молдавии не видит в этом ничего странного, наоборот, там убеждены, что всё это «способствует укреплению обороноспособности и региональной безопасности».
Да и в соседней Украине мечтают о том, что Кишинёв и Киев в ближайшее время станут столицами стран – членов НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 4 марта на международной конференции по безопасности в Одессе, организованной за деньги украинского спонсора.
«Наши грузинские друзья, Молдова – это страны, которые должны идти вперёд по европейскому пути. Почему бы не сделать укрепление безопасности Черноморского региона частью дальнейшего процесса усиленной ассоциации? Мы обязательно получим членство в НАТО», – камлает Климкин.
Напомним, по данным социологических исследований, примерно 60% молдаван выступают против вступления страны в НАТО. Среди этих 60% – и молодые граждане Молдовы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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