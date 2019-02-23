НАТО превращает Прибалтику в полигон для обмена ядерными ударами

Чем будет заниматься штаб Северной дивизии НАТО?

На недавней Мюнхенской конференции по безопасности состоялась дискуссия о проблемах ракетно-ядерных вооружений, как эти проблемы видятся балтийским странам, чьи представители объявили себя самым уязвимым регионом. Угрожают странам Балтики, понятное дело, «агрессивные действия России» и, в частности, как заявил глава МИД Литвы Л. Линкявичус, нарушения Россией «Договора о ядерных вооружениях средней дальности». То, что из ДРСМД в одностороннем порядке выходят США и именно это является причиной подрыва стратегической стабильности в Европе, в Мюнхене было оставлено за скобками.

Л. Линкявичус

Другой пример «агрессивности» Москвы, который привёл Линкявичус, – это российско-белорусские учения «Запад», где якобы «было проверено массовое движение военных сил в западном направлении». Здесь начисто игнорируется то, что на этих учениях отрабатываются не наступательные, а оборонительные действия. К тому же на одни учения с российской стороны здесь приходится по крайней мере с десяток военных манёвров противной стороны. Однако все представители балтийских стран в Мюнхене просили об одном – о предоставлении им новых вооружений и дислокации дополнительных сил США и других союзников по НАТО на своей территории.

В отношениях со старшими партнёрами, особенно из Вашингтона, балтийские политики лишены самостоятельности. Они лишь используют предложенные им шаблоны. Им кажется, что чем большую лояльность Соединённым Штатам они демонстрируют, тем больше выигрывают. Они словно не понимают, что милитаризация их стран в конечном счёте создаст ситуацию, при которой Россия будет вынуждена реагировать на возрастающую военную угрозу у своих границ. Закручиваемая балтийскими политиками спираль взаимных «сдержек и противовесов» не обезопасит жителей этого края, а сделает их гораздо более уязвимыми.

Военные ракеты США для Прибалтики на любой вкус

Если американцы всё же надумают размещать свои ядерные ракеты в Европе, к кому они обратятся в первую очередь? Старая Европа от такой чести откажется. Даже Варшава американскую базу к себе вроде приглашает (даже за свой счёт), но без ядерной начинки. А вот полностью зависимые от Брюсселя и Вашингтона Вильнюс, Рига и Таллин вполне могут оказаться удобными объектами «обработки» на предмет оказания гостеприимства ракетам из США. Координаты размещения американских ракет тут же будут включены в полётные задания их российских аналогов, а Прибалтика из вымышленной зоны риска превратится в реальную. И страны Балтии превратятся в пространство потенциального ядерного Армагеддона. Таких поручений от своих избирателей балтийские политики точно не получали.

Ядерный взрыв

Протесты против НАТО в мире

Впрочем, среди граждан этих стран находятся такие, кого подобная перспектива не очень пугает. Например, «горячий» эстонский журналист Вахур Кооритс (Vahur Koorits) предложил разместить в республике ракеты, способные поразить Санкт-Петербург. По его мнению, Эстония должна также закупить военные корабли, которые способны помешать российскому торговому флоту.

Однако в большинстве своём балтийским политикам, как и польским, всё же не очень-то хотелось бы размещать у себя ядерные ракеты. Об этом говорит, например, латвийский министр обороны Артис Пабрикс. Однако он же признаёт, что, хотя конкретных планов по поводу размещения в Европе американских ракет ещё нет, «всё может измениться». Ведь и сам Пабрикс, и его коллеги из других балтийских стран участвуют в плетении натовской военной сети, в которой всё больше запутываются Вильнюс, Рига и Таллин. А когда они в плане их собственной обороны вообще не смогут ни на что влиять, им останется лишь исполнить то, что им предложат.

Артис Пабрикс

Показательно подписанное 14 февраля в Брюсселе министрами обороны Эстонии, Латвии и Дании соглашение «О взаимопонимании по вопросу формирования штаба Северной дивизии НАТО».

Заседание НАТО

Новое учреждение будет называться «Международный штаб Северной дивизии» и станет интегральной частью военной структуры альянса с 8 марта 2019 года. Задачи штаба сформулированы чрезвычайно широко. Штаб должен будет связать все воинские части и подразделения Эстонии, Латвии и Дании с руководством НАТО. Он будет заниматься планированием военных операций и их управлением. В его задачи войдёт обучение военнослужащих в соответствии со стандартами альянса. Отделения Международного штаба Северной дивизии появятся на военной базе в Адажи (Латвия) и Карупе (Дания). Командовать новой структурой будет генерал-майор из Дании. Кроме стран-учредителей к деятельности Северной дивизии будут привлекаться воинские подразделения других союзников по НАТО. По сути, это шаг к установлению прямого наднационального командования НАТО над вооружёнными силами всех стран Прибалтики с дальнейшим ограничением суверенитета этих стран.

Военный городок в Адажи

В случае вооружённого конфликта подобные крупные штабные объекты автоматически становятся первостепенными целями для противоборствующей стороны. От Адажи до Риги менее двух десятков километров... Ну а вопрос о том, зачем всё это Риге, оставим рижанам.

Хорошо известно, что о взаимных гарантиях безопасности можно договариваться и без наращивания военного потенциала. Воля для этого у российской стороны есть. Дело за готовностью балтийских политиков к непосредственному диалогу с Москвой без вмешательства извне. Доморощенным милитаристам, возомнившим себя крупными стратегами, следовало бы понимать, что они лишь пешки в чужой игре, где с каждым новым ходом положение «балтийских сестёр» становится лишь более уязвимым.