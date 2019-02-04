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НАТО предлагает России "неравные уравнения": Пушков ответил на предложение разместить российские ракеты за Уралом

04 февраля 2019, 01:24  •  206 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв немецких депутатов Родерика Кизеветтера и Рольфа Мютцениха разместить новые российские ракеты за Уралом. Он назвал данное заявление "неравным уравнением", которое НАТО предлагает России, и указал на то, что в настоящее время Польша призывает США разместить свои ядерные ракеты на ее территории.
Напомним, что ранее двое депутатов Бундестага заявили, что если бы Россия согласилась разместить свои новые ракеты 9М729 за Уральскими горами, это могло бы спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Таким образом, пояснили Родерик Кизеветтер и Рольф Мютцених, Европа оказалась бы вне зоны поражения нового оружия России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса выхода своей страны из ДРСМД. Согласно главе Госдепа США Майку Помпео, соответствующая нота, сообщающая о прекращении американского участия в договоре, уже направлена российской стороне.
Также в начале февраля глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что, по его мнению, правильным разрешением ситуации, образовавшейся на фоне потенциального расторжения ДРСМД, было бы размещение на территории его страны части американского ядерного арсенала.
"В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше - поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России", - пишет Пушков в Twitter.
В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше - поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 февраля 2019 г.

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