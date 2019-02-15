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НАТО организует курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе

15 февраля 2019, 10:09  •  53 • Украина
НАТО намерено организовать курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе. Об этом говорится в контракте, опубликованном Агентством НАТО по обеспечению и закупкам.
 
Reuters
 

«Необходимо обеспечить преподавание английского языка в течение двух лет с возможностью продления курса до трёх лет. Большинство военнослужащих будут проходить обучение в Киеве», — указывается в контракте НАТО. 

Согласно документу, занятия будут проводиться на украинских военных базах в Киеве и Одессе,  около 100 служащих изучат английский язык. 

Как отмечается в описании контракта, проекты Трастового фонда НАТО по реформированию систем логистики и стандартизации Вооружённых сил Украины находятся на разных стадиях реализации, именно поэтому возникла потребность в таких курсах для украинских военных. 

В 2017 году стало известно, что Евросоюз потратит €1,2 млн на обучение украинских чиновников иностранным языкам.

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