Наследный принц Абу-Даби и его свита присматриваются: Белоснежный "Аурус" показали на выставке в ОАЭ

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на выставке в ОАЭ представил белую модификацию "Ауруса". Как написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, автомобиль вызвал интерес у наследного принца Абу-Даби и его свиты.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ОАЭ представил белую модификацию автомобиля "Аурус". Автомобили семейства Aurus превосходят зарубежные аналоги по мощности двигателя, отметил министр.

Как видно на фото с мероприятия, автомобиль вызвал интерес у наследного принца Абу-Даби и его свиты.

"Наследный принц Абу-Даби и его свита присматриваются", - прокомментировал ажиотаж вокруг русского авто журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Мантуров в свою очередь рассказал журналистам, что рассматривается возможность производства одной из версий внедорожников семейства Aurus на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Мантуров привёз на выставку в ОАЭ "шейхмобиль" - белую модификацию Ауруса. Наследный принц Абу-Даби и его свита присматриваются pic.twitter.com/EFVx2gUIjK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 февраля 2019 г.

В кулуарах международной выставки вооружений IDEX-2019 в ОАЭ он также пояснил, что отечественная машина по мощности двигателя и по крутящему моменту на треть превосходит зарубежные аналоги.

"Это достигнуто в первую очередь за счет модификации двигателя. Более того, если мы сравним наш восьмицилиндровый двигатель объемом 4,4 литра, то аналогом по мощности может быть только 12-цилиндровая версия Bentley и Rolls-Royce", - приводит "Звезда" комментарий министра.