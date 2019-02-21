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Население Украины за 2018 год сократилось на 233 тысячи человек

21 февраля 2019, 02:39  •  60 • Украина
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, численность населения в стране за 2018 год сократилась на 233,2 тыс. человек.
 
Reuters © Gleb Garanich
 

«Численность населения на Украине, по оценке на 1 января 2019 года, составила 42 153 200 человек. За 2018 год она уменьшилась на
233,2 тыс. человек», — сообщили в ведомстве.

По данным Госстата, на 100 умерших на Украине приходится 57 новорождённых.

Ранее Государственная служба статистики Украины сообщила, что численность населения Украины на протяжении января — ноября 2018 года сократилась на 208,8 тыс. человек.

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