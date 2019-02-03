«Нас пугали мрачным ГУЛАГом. Я решил, что это приключение»: как иностранные специалисты переезжают работать в Россию

По данным МВД РФ, в 2018 году выросло число квалифицированных специалистов из стран дальнего зарубежья, приехавших на работу в Россию. За прошедший год ведомство выдало почти 50 тыс. разрешений на работу. RT побеседовал с иностранцами, решившими связать свою жизнь с Россией и не планирующими никуда уезжать.

Как сообщили RT в МВД России, в течение 2018 года приток числа квалифицированных иностранных кадров продолжился. В прошлом году было оформлено 48,2 тыс. разрешений на работу высококвалифицированных и квалифицированных специалистов. Почти 3 тыс. человек приехали из европейских стран — Италии (981 разрешение), Германии (942) и Франции (940).

Ранее RT уже сообщал о значительном росте (на 124%) числа оформленных разрешений на работу за пять лет, что свидетельствует, по мнению экспертов, об улучшении экономической ситуации в России.

На родине размах не тот

36-летний Себастьян Лемус приехал в Россию в конце 2017 года. Лемус родился в Колумбии, но на родине после окончания университета устроиться не удалось. По словам Лемуса, такие специалисты, как он, в Колумбии не востребованы.

«Политика государства нацелена на то, чтобы в стране были только маленькие фермы (50—100 коров). Большие производства правительству не нужны», — пояснил он.

В Россию Лемуса пригласил знакомый американец, с которым он работал в США. В течение десяти лет колумбиец работал на американских фермах, затем разрешение на работу закончилось, и он был вынужден выехать из США на год.

«Когда я уехал из Америки, то отправился на Ближний Восток. А потом мне позвонил знакомый и предложил работу в России, и я решил не возвращаться в США. Тогда я работал в Иордании, и он сказал мне: «Себастьян, поедешь работать в Россию?» На что я ответил: «Да, без проблем», — вспоминает Лемус.

Латиноамериканец устроился на крупное промышленное производство в Рязанской области, где работает уже шесть месяцев. Компания является одним из крупнейших агрохолдингов в РФ.

Лемус работает на позиции консультанта сразу на трёх фермах. «Консультирую по разным вопросам — от разведения и кормления до экономики. На трёх фермах отвечаю за 6000 коров», — рассказал он.

Себастьян Лемус

Рассуждая о том, почему он выбрал Россию, Себастьян говорит о потрясающей русской культуре, истории и людях.

«Я встретился с парой русских на Ближнем Востоке. Знаете, вы просто невероятные! Я не говорю по-русски, но все очень любезны со мной», — отмечает Лемус.

Колумбиец заверил, что в целом найти общий язык с русскоговорящими коллегами не составляет труда. В одной команде с ним работают шесть человек. «Общаюсь и на английском, и на русском. Проблемы во взаимопонимании возникают крайне редко. Есть же Google-переводчик. И я, и они стараемся быть терпеливыми. Главное — стараться», — рассказывает он.

Лемус живёт один и подумывает о русской невесте. Родители колумбийца не спешат переезжать, хотя летом прошлого года посетили Москву и Санкт-Петербург. «Они говорят, что здесь слишком холодно», — сетует колумбиец.

Вне политики

62-летний Пол Сандберг впервые приехал в Россию из американского штата Огайо в 2009 году и устроился на предприятие во Владимирской области. На родине и в России американец специализировался на кормлении скота. Сейчас Сандберг работает главным технологом на животноводческом предприятии «Золотая нива» в Смоленской области.

Коллеги Пола в большинстве своём — русские, поэтому, чтобы найти с ними общий язык, он нанял переводчика.

Объясняя причину своего решения приехать в Россию, Сандберг признаётся ей в любви: «Мне правда очень нравится русская культура. Я люблю Россию».

До того он в течение десяти лет работал на ферме в Белоруссии. Также до визита в Россию американец был сотрудником сельскохозяйственного предприятия в Саудовской Аравии, где ему приходилось отвечать за огромное количество скота — 10 тысяч голов.

Пол Сандберг

Комментируя напряжённость в отношениях между США и Россией, американец заверил RT, что на него это никак не влияет.

«Русские замечательно ко мне относятся. Нет никаких проблем», — рассказывает Пол. Дети Сандберга давно выросли, а в России у него уже появилась девушка.

Оценивая перспективы развития молочной индустрии в России, американец отметил, что уже сейчас виден значительный прогресс.

«Думаю, в будущем Россия может стать крупным игроком на мировом рынке по экспорту молочной продукции», — заключил он.

Летучий Винодел

67-летний австралиец Джон Ворончак, прозванный Летучим Виноделом, работает в России с 2002 года, когда его впервые пригласили в качестве консультанта на завод «Мысхако».

«В 2002 году швейцарско-британская компания купила «Мысхако». Англичане знали о моей работе и связались со мной, чтобы узнать, смогу ли я приехать и взглянуть на винодельню. Я приехал — и проработал там около шести лет», — рассказал Джон RT, отметив, что за эти годы удалось сделать по-настоящему достойное вино, получившее награды и признание.

В результате уже представители «Фанагории» связались с австралийцем и предложили сотрудничество.

Ворончак заверил RT, что совсем не боялся работать в России, несмотря на распространённые на Западе стереотипы.

«Я путешествовал по всему миру, а люди есть люди. В России они дружелюбные, открытые, много еды», — пояснил Джон. Однако он отметил, что порой незнакомые люди грубят: «Приходишь в магазин, люди тебя не знают и говорят: «Нет!», но в гостях тебе предложат и пельмени, и борщ, и водку. Чего же тут бояться?» — поделился впечатлениями винодел.

Своё прозвище — Летучий Винодел — Ворончак объясняет тем, что он не засиживается на одном месте, постоянно меняя страны и континенты, следуя за сбором урожая. В России он бывает четыре раза в году.

«В октябре — ноябре я приезжаю в Россию, чтобы попробовать молодое вино, в марте — для купажирования красного вина», — рассказал Джон.

Ворончак рассказал, что его задача — присутствовать при сборе урожая во время сезона и в самом процессе виноделия. «Сейчас я больше консультирую виноделов с точки зрения бизнеса. Часто нанимаю профессиональных виноделов, чтобы они помогали мне, обычно тех, кто моложе меня», — пояснил он.

Австралийский специалист отмечает, что сейчас винная индустрия в России добилась существенных успехов как в технологии производства, так и в качестве итогового продукта.

«Должен сказать честно, в 2002 году в России было очень сложно найти вино, которое можно было бы пить и наслаждаться. За последние 16 лет вино стало качественнее, и ценность его также существенно возросла. Сейчас можно купить потрясающее вино мирового уровня», — считает винодел.

Крымская винная индустрия, по мнению Ворончака, также переживает подъём с 2014 года. Среди позитивных тенденций развития индустрии в России австралиец отмечает рост числа малых предприятий.

«Правительство облегчило процедуру открытия компании и покупку лицензии для малых предпринимателей. В прошлом необходимо было быть крупной винодельней», — поделился наблюдениями Ворончак.

Джон Ворончак со специалистом по красным винам Фанагории Романом Ткачуком

Кроме России, Джон в течение 25 лет работал с виноделами в Мексике, Израиле, Китае, Турции, Чехии, Молдавии, Великобритании.

«Говорили про мрачные лица»

45-летний англичанин Люк Джонс в течение 17 лет занимается подбором кадров в России и в настоящий момент является партнёром и коммерческим директором крупного рекрутингового агентства.

Свою карьеру в России гражданин Великобритании начал ещё в 1990-е годы, когда занимался организацией выставок.

На вопрос, почему Джонс сменил Европу на пугающую иностранцев Россию, он отшутился высказыванием о Саудовской Аравии, где жарко и пиво пить нельзя, но затем всё-таки пояснил.

«Возможно, у британцев есть колониальный инстинкт, что надо куда-то уехать. Мой отец — британец, и он в 1960-е эмигрировал в Канаду… Было немножко любопытства. Когда я был тинейджером, Горбачёв пришёл к власти. До этого нам говорили, что в Советском Союзе всё плохо, что это такой мрачный ГУЛАГ, что ничего нет, одни мрачные лица. Был шанс приехать сюда ещё школьником и посмотреть. Я подумал, что это приключение».

Люк Джонс

По мнению Джонса, люди уезжают из Европы, чтобы найти новые возможности для развития. Объясняя свой «затянувшийся» визит, Джонс уверяет, что именно в России можно успешно развиваться, «если ты готов работать и вкладывать».

Минобороны РФ опубликовало снимки завода, где США разрабатывают новые ракеты средней дальности «У нас уже всё сделано, а в России открытое поле. В Европе невозможно открыться с нуля, а здесь это возможно», — считает Джонс. По его словам, в Россию приехало множество иностранцев, которые заняли свою нишу, и это не всегда крупный бизнес.

«Немаловажно и то, что здесь низкий подоходный налог… В России все думают: «Я перееду куда-нибудь, и там будет лучше». Когда мне говорят: «Люк, устрой меня на работу в Европе», я отвечаю: «А ты готов отдать половину своих доходов на налоги?» Обычно разговор на этом и заканчивается», — добавил он.

Главным преимуществом России Джонс называет отсутствие конкуренции. «Мы посчитали, что кадровых агентств вокруг лондонской станции метро, где находится наша штаб-квартира, больше, чем во всей Москве», — заключил он, отметив, что возвращаться на родину не планирует, так как не знает, найдёт ли себя там.