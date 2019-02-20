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«Народ его скинет голосованием»: Мадуро призвал Гуаидо организовать выборы в Венесуэле

20 февраля 2019, 10:24  •  112 • В мире
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал оппозиционного лидера Хуана Гуаидо организовать выборы. По убеждению легитимного главы государства, народ выступить против «клоуна», который ранее предпринял попытку захватить власть в Венесуэле. Тем временем, как отметили в МИД Кубы, Соединённые Штаты готовят на границе республики провокацию: под предлогом доставки гуманитарной помощи Вашингтон может предпринять попытку военной интервенции.
 
Reuters
 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Хуана Гуаидо, который ранее провозгласил себя главой государства, объявить выборы.

«Почему он не организовывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовёт выборы, чтобы его там скинули голосованием», — заявил Мадуро.

Лидер Венесуэлы также напомнил, что был избран народом в рамках  официального голосования и намерен продолжать исполнять свой долг. Мадуро отметил, что возникает вопрос: к чему на самом деле стремится оппозиция — добиться благосостояния и процветания республики или получить доступ к её богатствам — газу, нефти, золоту. 

Глава государства подчеркнул, если США решат военным путём вторгнуться в Венесуэлу, то народ будет сражаться и победит, и ему будет помогать весь латино-американский мир.

#EnVivo

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