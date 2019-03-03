Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Матвиенко пообещала защитить Венесуэлу от "кровавых" провокаций США
Российский робот попал под санкции. Что дальше
"Дурно образованы и плохо воспитаны": Захарова обрушилась на британски...
У памятника героям Плевны вспомнили о "самой справедливой" войне: Болг...
Главная / Политика

Написавшему Путину письмо британцу хотят передать российский доклад "Солсбери: вопросы без ответов"

03 марта 2019, 22:54  •  82 • Политика
Российские дипломаты намерены встретиться и передать доклад "Солсбери: вопросы без ответов" британцу, написавшему письмо президенту России Владимиру Путину.
Представители посольства России в Лондоне готовы организовать встречу с сыном умершей в Великобритании Дон Стерджес, который написал письму президенту России Владимиру Путину.
Напомним, Стерджес cкончалась летом 2018 года. По данным врачей, ее отравили тем же самым веществом, что и шпиона Сергея Скрипаля.
Непосредственно сын умершей Эван Хоуп призвал Москву разрешить Лондону допросить граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские правоохранители подозревают в причастности к инциденту в Солсбери.
Российские дипломаты выразили глубокое сочувствие Хоупу и пообещали ему выслать подготовленный посольством доклад "Солсбери: вопросы без ответов".
"Посольство также готово встретиться с Хоупом, с тем чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции", - указано в заявлении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
03 марта 2019, 00:09
За месяц до выборов Тимошенко пообещала украинцам вернуть сгоревшие вклады Сбербанка СССР
03 марта 2019, 19:39
Матвиенко пообещала защитить Венесуэлу от "кровавых" провокаций США
03 марта 2019, 19:39
У памятника героям Плевны вспомнили о "самой справедливой" войне: Болгарский дипломат поблагодарил Россию
Загрузка...
03 марта 2019, 16:24
Доктор Смерть призвала украинцев пить антибиотики с алкоголем
03 марта 2019, 22:54
Израиль не допустит превращения Сирии в плацдарм для Ирана – Нетаньяху о встрече с Путиным
03 марта 2019, 13:09
Путин пошутил про корректировку результатов универсиады - видео
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
03 марта 2019, 06:39
"Зомби Системы": Бельгийские эксперты отчитали Помпео за смех над российски...
03 марта 2019, 13:09
"Подхрюкивающие в шоке": Спортсмены сломали стол ради селфи с Путиным - вид...
03 марта 2019, 03:24
В Польше увековечивают память военного преступника – убийцы белорусов
03 марта 2019, 00:09
В США заявили о необходимости ухода Порошенко с поста президента Украины
03 марта 2019, 16:24
"Там, в Германии, осины есть?": Фото Горбачёва в колониальном шлеме обозлил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
25 февраля 2019, 01:09
"У меня нет никаких комментариев по этому поводу": Серебряков отказался пояснить слова о развязывании войн Россией
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование Владимира Ворсобина
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.