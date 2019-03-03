Написавшему Путину письмо британцу хотят передать российский доклад "Солсбери: вопросы без ответов"

Российские дипломаты намерены встретиться и передать доклад "Солсбери: вопросы без ответов" британцу, написавшему письмо президенту России Владимиру Путину.

Представители посольства России в Лондоне готовы организовать встречу с сыном умершей в Великобритании Дон Стерджес, который написал письму президенту России Владимиру Путину.

Напомним, Стерджес cкончалась летом 2018 года. По данным врачей, ее отравили тем же самым веществом, что и шпиона Сергея Скрипаля.

Непосредственно сын умершей Эван Хоуп призвал Москву разрешить Лондону допросить граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские правоохранители подозревают в причастности к инциденту в Солсбери.

Российские дипломаты выразили глубокое сочувствие Хоупу и пообещали ему выслать подготовленный посольством доклад "Солсбери: вопросы без ответов".

"Посольство также готово встретиться с Хоупом, с тем чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции", - указано в заявлении.