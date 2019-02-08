«Наиболее самостоятельный игрок»: почему Италия не поддержала позицию ЕС и США по Венесуэле

Правительство Италии отказывается признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо главой латиноамериканского государства и призывает участников политического кризиса в Венесуэле к диалогу. По словам замглавы МИД республики Гульельмо Пикки, Италия выступает против внешнего вмешательства в дела латиноамериканской страны. Эксперты напоминают, что ситуация в Венесуэле — далеко не первый пример того, как Рим идёт против европейского истеблишмента. Аналитики отмечают, что в преддверии выборов в Европарламент усиливается тренд на размежевание стран — членов ЕС и евроскептицизм, который поддерживают в Риме, набирает обороты.

Италия выступает против любого внешнего вмешательства в дела южноамериканской страны. Об этом заявил замглавы итальянского МИД Гульельмо Пикки. Как пояснил дипломат, апеннинское государство заинтересовано в защите интересов этнических итальянцев, проживающих в Венесуэле.

«Защита итальянского национального сообщества в Венесуэле с одной стороны и свободные и честные выборы — с другой остаются нашими главными приоритетами, и мы будем продвигать их в рамках любых контактных групп», — подчеркнул Пикки.

Представитель Рима добавил, что итальянское правительство уже оценило недавнее предложение главы МИД России Сергея Лаврова, выступившего за налаживание международного посредничества и поиск дипломатического пути разрешения венесуэльского политического кризиса. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства осудил военный сценарий, который готовит в отношении Венесуэлы администрация США. По мнению российской стороны, такие планы противоречат международному праву.

Гульельмо Пикки

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© Simona Granati - Corbis

В свою очередь, итальянский политик подчеркнул, что Рим выступает «абсолютно против» попыток внешнего вмешательства в дела Венесуэлы. Однако основная проблема заключается в том, что международное сообщество признаёт только одни выборы — в парламент Венесуэлы, в то время как результаты президентских выборов, на которых победу одержал Николас Мадуро, в расчёт не берутся, пояснил Гульельмо Пикки.

«Право на суверенитет»

Ранее Рим заблокировал принятие совместного заявления ЕС о признании спикера Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуаидо временным главой государства. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах Брюсселя. На официальном уровне эта информация не была ни подтверждена, ни опровергнута.

При этом итоговая декларация глав внешнеполитических ведомств стран — участниц ЕС по итогам встречи в Бухаресте уже не содержала официального признания Гуаидо главой Венесуэлы, несмотря на то что ранее соответствующие заявления поступали от Испании, ФРГ, Франции, Швеции, Австрии, Португалии и Дании. В итоге ЕС лишь рекомендовал провести в латиноамериканской стране новые досрочные выборы президента. Что же касается Гуаидо, то вопрос о его признании лидером Венесуэлы каждая страна — участница ЕС должна решать самостоятельно, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Политологи отмечают, что жест Рима вряд ли уместно связывать с какими-то симпатиями к действующему главе Венесуэлы Николасу Мадуро. Напротив, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини не раз публично критиковал латиноамериканского политика, заявляя, что он выступает на стороне народа Венесуэлы и «против всех диктатур».

«И я совершенно точно не на стороне Мадуро, который заморил голодом свой народ», — цитирует РИА Новости Сальвини.

Хотя резкие выпады Сальвини в адрес Мадуро вызывают некоторое раздражение у партнёров «Лиги Севера» по коалиции, которые настроены менее критично по отношению к венесуэльскому лидеру, в целом представители правящего блока придерживаются одной линии, говоря о недопустимости внешнего вмешательства в дела суверенных государств.

Как заявил в конце января один из лидеров Движения пяти звёзд Алессандро Ди Баттиста, критика планов Вашингтона по военному вторжению в Венесуэлу — это вопрос не поддержки Николаса Мадуро, а недопустимости повторения сценария, аналогичного ливийскому.

В целом Рим выступает за проведение в Венесуэле досрочных президентских выборов, не становясь ни на сторону Мадуро, ни на сторону его оппонента Хуана Гуаидо.

Ранее заместитель министра иностранных дел Италии, видный деятель правящего Движения пяти звёзд Манлио Ди Стефано заявил, что Рим готов взять на себя обязанности посредника при организации переговоров между Николасом Мадуро и оппозицией.

Как подчеркнул в интервью RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, позиция, которую Италия заняла по венесуэльской проблематике, — это не «пророссийский» шаг, а всего лишь нормальный подход суверенного государства.

«У Италии меньше всего обязательств перед Вашингтоном и связей с ним, в отличие от Германии и Франции. Это проявляется в разных ситуациях, например именно Рим выступает против автоматической пролонгации антироссийских санкций», — напомнил Мухин.

Похожей точки зрения придерживается заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков. По словам эксперта, победившие на последних выборах в Италии партии «Движение пяти звёзд» и «Лига Севера» последовательно выступают против сложившегося истеблишмента как внутри Италии, так и на общеевропейском уровне.

«Выступая против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы, Рим показывает, что такое же право на суверенитет должно соблюдаться и в составе ЕС, — пояснил Поляков в интервью RT. — Напомню, что во время предвыборной кампании Движение пяти звёзд поднимало вопрос о возможном выходе Италии из Евросоюза или еврозоны. Поэтому ситуация в Венесуэле стала лишним поводом показать, что Рим выступает против стремления Брюсселя к унификации».

«Европейская весна»

Венесуэльский политический кризис — не единственный вопрос, по которому Рим занял позицию, отличающуюся от общеевропейского мейнстрима. Если по венесуэльской проблематике у правящих партий есть некоторые разногласия, то в отношении протестного движения «жёлтых жилетов» итальянские политики проявляют завидное единодушие. Ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в блоге Движения пяти звёзд открыто поддержал протестующих. Такую же позицию занял и лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини, заявивший, что поддерживает «честных граждан», оппонирующих президенту, правящему «против своего народа».

Встреча Луиджи Ди Майо с представителями «жёлтых жилетов»

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© @luigidimaio

Ди Майо даже провёл встречу с активистами «жёлтых жилетов», планирующих в мае баллотироваться в Европарламент от Франции. Эти переговоры вызвали возмущение официального Парижа: МИД Франции назвал действия итальянской стороны «неприемлемой провокацией».

Седьмого февраля Париж отозвал своего посла из Италии для консультаций. Об этом стало известно из распространённого МИД Франции коммюнике. Как уточняется в документе, на протяжении нескольких месяцев Франция подвергалась обвинениям, «безосновательным нападкам и возмутительным заявлениям».

В Париже считают, что итальянские власти вмешивались в дела Пятой республики, что является недопустимой провокацией.

«Франция призывает Италию действовать во имя возвращения отношений, основанных на взаимной дружбе и уважении», — говорится в коммюнике.

Стоит отметить, что отношения между Италией и Францией охладились ещё в прошлом году. На фоне скандала вокруг судна «Аквариус» Эммануэль Макрон раскритиковал итальянские власти за отказ принимать новые корабли с мигрантами, назвав это решение «циничным и безответственным». Однако позиция Рима по миграционной проблеме нашла поддержку у Польши.

В январе вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини побывал с визитом в польской столице, в ходе которого призвал польскую правящую партию «Право и справедливость» сформировать альянс с итальянскими правыми партиями для участия в предстоящих выборах в Европарламент. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

Политик выступил за то, чтобы совместно с польскими коллегами организовать «новую европейскую весну» ради возрождения истинных европейских ценностей.

Еврооптимисты, находящиеся у власти в Германии и Франции, также укрепляют взаимные связи: в январе Париж и Берлин подписали договор о расширении сотрудничества и интеграции между двумя государствами.

Документ предусматривает также работу по утверждению кандидатуры ФРГ в роли ещё одного постоянного участника Совета Безопасности ООН.

Судно «Аквариус»

Reuters

© Jean-Paul Pelissier

«В момент, когда Европе угрожает национализм, когда Европа переживает болезненный брексит, когда Европа обеспокоена большими изменениями в мире, выходящими за национальные рамки, — климат, информационные технологии, терроризм, миграция, — в этом мире и в этой Европе Германия и Франция должны взять на себя ответственность и поднять голос — голос амбиций, реального суверенитета, защиты людей», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя подписание договора.

Этот шаг Парижа и Берлина вызвал критику со стороны Рима. Как заявил председатель совета министров Италии Джузеппе Конте, используя проевропейскую риторику, Германия и Франция в действительности преследуют только национальные интересы. Не понравился итальянской стороне и план партнёров по ЕС по выведению ФРГ в постоянные члены СБ ООН. Конте напомнил, что начиная с 1990-х годов Италия поддерживает идею предоставления таких прав всему Евросоюзу, а не одному государству — члену ЕС.

Эксперты отмечают, что тренд на размежевание евроскептиков и еврооптимистов наметился уже давно. Во многом это обусловлено экономическим неравенством. Как пояснил Алексей Мухин, есть страны, которые гораздо больше других пользуются преимуществами, предоставляемыми им ЕС. Прежде всего это Франция и Германия.

«Есть те, кто больше теряют в политическом и экономическом плане и чувствуют себя «ущербными» членами ЕС, например Италия. Есть и молодые «бунтари», к примеру Польша, которые пытаются наладить координацию», — пояснил Алексей Мухин.

По мнению Леонида Полякова,Европу ждёт «очень интересное будущее», ведь в мае пройдут выборы в Европарламент, итоги которых будут показательны.

«После выхода из ЕС Великобритании функции наиболее самостоятельного игрока перейдут к Италии, но каков будет предел этой самостоятельности, сказать сложно. Однако у Рима есть политический вес: Италия, например, входит в клуб «Большой семёрки». Единственное, что может пошатнуть её позиции, — плачевное состояние национальной экономики», — подытожил Поляков.