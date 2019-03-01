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«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму
01 марта 2019, 15:24 • 78 • Украина
НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
© Стрингер РИА Новости
По словам главы компании Андрея Коболева, решение суда о сумме компенсации ожидается в конце 2019 — начале 2020 года.
«Позавчера вечером «Нафтогаз» получил решение арбитража Гааги, где рассматривался иск «Нафтогаза» к Российской Федерации по потерянным активам в Крыму и на шельфе Чёрного моря. Решение позитивное», — заявил Коболев, трансляцию пресс-конференции которого вёл украинский «5 канал».
Он добавил, что убытки оцениваются примерно в $5 млрд.
28 февраля стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» начала процессы по взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга.
17 января «Нафтогаз» проинформировал об аресте активов «Газпрома» в трёх государствах. Кроме того, сообщалось, что примерно в шести юрисдикциях инициированы судебные процессы.
Глава предприятия Андрей Коболев считает, что полностью получить $2,6 млрд Киев сможет в течение года.
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