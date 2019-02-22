«Нафтогаз» намерен в марте снизить цену на газ для промышленных потребителей

НАК «Нафтогаз Украины» в марте снизит цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты. Как сообщает Интерфакс-Украина, стоимость будет снижена на 15,1%.

Отмечается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объёмом более 50 тыс. кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.

Ранее сообщалось, что правительство Украины снизит норму потребления газа на одного человека в месяц до 3 кубометров в случае отмены судом решения кабмина о снижении такой нормы до 3,29 кубометра. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

В конце января в «Укртрансгазе» сообщили о сокращении объёма газа в подземных хранилищах Украины.