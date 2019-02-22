Надзорная команда: с чем связаны планы США оставить 200 «миротворцев» в Сирии

Намерение США оставить ограниченный контингент своих военнослужащих в Сирии свидетельствует о нежелании Вашингтона возвращать под контроль Дамаска северо-восточный регион страны, полагают опрошенные RT эксперты. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что численность американских войск в САР будет сокращена с 2 тыс. до 200 человек. Новое заявление американской администрации противоречит ранее данному обещанию Дональда Трампа полностью свернуть военную миссию в арабской республике. По мнению политологов, прикрываясь «миротворческой миссией», американцы продолжат поддерживать и обучать незаконные вооружённые формирования в Сирии.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс распространила заявление, в котором говорится о намерении США сохранить в Сирии ограниченный «миротворческий» контингент численностью в 200 человек после вывода основных сил из арабской республики.

«В Сирии на некоторое время останется небольшая группа миротворцев численностью порядка 200 человек», — заявила Сандерс.

Интересно, что это заявление прозвучало вскоре после телефонного разговора президентов США и Турции, в ходе которого Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган договорились продолжить координацию по созданию потенциальной зоны безопасности в Сирии.

Поддержание напряжённости

Сразу стоит отметить, что сохранение американского военного присутствия в САР противоречит как предвыборным обещаниям Дональда Трампа, так и заявлениям, которые он сделал в 20-х числах декабря 2018 года. Тогда президент подчеркнул, что единственной целью миссии вооружённых сил США в Сирии была победа над «Исламским государством»*. По его мнению, ИГ потерпело поражение и потому американские солдаты должны вернуться на родину.

«Изначально мы намеревались находиться в Сирии три месяца, и это было семь лет назад. Мы никогда не уходили оттуда. Когда я стал президентом, там был разгул ИГИЛ. Сейчас же ИГИЛ в значительной степени побеждено, и об остатках могут позаботиться местные страны, в том числе Турция. Мы возвращаемся домой!» — писал Трамп в Twitter.

Комментируя последнее заявление Сандерс, Reuters предполагает, что решение оставить в САР 200 военнослужащих могло быть вызвано серьёзным давлением на Трампа со стороны конгресса и его окружения. Ведь из-за несогласия с политикой президента свой пост ранее покинули министр обороны Джеймс Мэттис и спецпредставитель США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

Кроме того, в конце декабря группа демократов и республиканцев опубликовала письменное обращение к Трампу с просьбой отменить вывод войск из Сирии. Как подчёркивали конгрессмены, глава государства принимает «безответственное» решение, которое «подставляет союзников», а также играет на руку «Исламскому государству», Дамаску, Тегерану и Москве.

«В настоящее время такие действия являются преждевременной мерой и дорогостоящей ошибкой, которая не только угрожает безопасности Соединённых Штатов, но и подпитывает ИГ, Башара Асада, Иран и Россию. Если вы решите вывести наши войска из Сирии, то остатки ИГ в этой стране непременно пополнятся новыми бойцами и активизируются в регионе», — говорилось в письме.

21 февраля газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и зарубежных официальных лиц сообщила, что планами вывода американских войск из Сирии недовольны и европейские государства. В частности, Франция и Великобритания предупредили Вашингтон, что не будут оставлять своих солдат в САР, если США покинут арабскую республику. Ведущие европейские государства выразили обеспокоенность тем, что между Трампом и Эрдоганом отсутствуют договорённости по курдскому вопросу.

Таким образом союзники США отвергли предложение администрации Белого дома увеличить военное присутствие в Сирии. В частности, Вашингтон обращался к европейцам с предложением сформировать силы «наблюдателей» для патрулирования участка сирийской территории, который разделяет YPG (курдские Отряды народной самообороны) и турецкую армию.

Американские войска патрулируют сирийско-турецкую границу в районе города Хасака

Reuters

© Rodi Said/File Photo

«Решение Трампа сохранить военное присутствие в Сирии вызвано комплексом различных факторов. Это и недовольство конгресса, и ворчание союзников по НАТО, которые не хотят, чтобы их оставляли разгребать за американцами последствия конфликта. Полноценный выход из Сирии, конечно же, невыгоден ни США, ни коллективному Западу», — заявил RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов.

Как полагает эксперт, для Соединённых Штатов крайне важно сохранить военное присутствие в арабской республике.

При этом Долгов уверен, что американские войска в САР продолжат помогать незаконным вооружённым формированиям «различной степени умеренности». По его словам, это наиболее действенный способ по поддержанию напряжённости в Сирии.

«Уйти и остаться»

Отметим, что по состоянию на декабрь 2018 года на территории САР находилось около 2 тыс. американских военнослужащих. Причём войска США в своё время были введены без разрешения официальных властей Сирии или Совета Безопасности ООН. Главная задача военного присутствия Вашингтона заключалась в поддержке оппозиционных президенту САР Башару Асаду формирований.

США оказывали помощь различным «умеренным» группировкам и курдским Отрядам народной самообороны YPG, которые контролируют северо-восток Сирии. Американские военнослужащие занимались обучением мятежников и снабжали их всем необходимым для ведения боевых действий. В 2015 году при участии Пентагона были созданы Сирийские демократические силы (СДС), куда были включены YPG и арабские формирования.

Кроме того, Соединённые Штаты построили в республике сеть временных военных баз. Одна из них находится в населённом пункте Эт-Танф недалеко от границы Сирии с Ираком и Иорданией. По данным Минобороны РФ, этот объект используется для вербовки и подготовки вооружённой оппозиции из числа беженцев и террористов, которые были разбиты сирийской армией.

«200 человек, которых США оставят в Сирии, это, естественно, не «голубые каски» ООН. Никакого мандата американцы в принципе получить не смогут. Это сокращённый контингент американских войск, который будет выполнять примерно те же задачи, что и раньше», — отметил в беседе с RT редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов.

Как считает эксперт, с большой вероятностью две сотни американских военнослужащих будут выполнять функции военных советников, инструкторов и инженеров. Непосредственного участия в боевых действиях они принимать не станут.

«На мой взгляд, полный вывод войск с точки зрения национальных интересов США был бы неразумной мерой. Соединённым Штатам необходимо контролировать действия курдов и боевиков, следить за тем, кто и как эксплуатирует поставленное на деньги Пентагона оружие и военную технику. Это такой способ уйти и остаться одновременно», — пояснил Куртов.

Американский военнослужащий вблизи Ракки

Reuters

© Rodi Said

Добавим, что 19 февраля глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в стремлении создать в Сирии «квазигосударство» путём раскола её территории. По его словам, Вашингтон препятствует возврату северо-восточных провинций САР под контроль Дамаска.

«Ситуация на северо-востоке Сирии создана в результате незаконного пребывания там США. Под предлогом борьбы с терроризмом и взяв к себе в союзники основные курдские структуры, на самом деле параллельно с некими боевыми действиями против ИГ, вели к образованию на восточном берегу Евфрата квазигосударства. Прямо сейчас американцы заявляют, что их главная задача — не допустить возвращения на восточный берег Евфрата сирийского правительства», — заявил Лавров.

Точку зрения главы внешнеполитического ведомства РФ разделяет и Борис Долгов. Эксперт не сомневается, что реальная цель военного присутствия США в Сирии по-прежнему заключается в свержении законного правительства. По его мнению, с этой целью Вашингтон продолжит создавать в САР различные «анклавы» и «зоны безопасности».

«Разногласия по Сирии, которые существуют между Европой и США, а также внутри Штатов, носят тактический характер. У Запада одна цель, и она неизменна: поменять в арабской республике политический режим, а без военного присутствия в США и поддержки вооружённой оппозиции это невозможно осуществить. Поэтому на текущий момент американцам критически важно оставить солдат на севере Сирии и в Эт-Танфе», — пояснил Долгов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.