|
«Надо взять Украину в НАТО»: о чем говорят в Мюнхене. LIVE
17 февраля 2019, 17:39 • 129 • Война
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
15:03
Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США не хотят, чтобы сирийское правительство вернуло контроль над северо-востоком страны.
«Наши цели на северо-востоке не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а именно: это означает, что мы не хотим, чтобы режим туда вернулся, так как он не способствует стабильности», — сказал Джеффри.
14:52
По словам иранского дипломата, «США утверждают, и многие, к сожалению, бездумно повторяют эти обвинения: что именно Иран вмешивается в дела в регионе».
«Но кто-либо спросил, а в чьем регионе это происходит? Посмотрите на карту: американские вооруженные силы пересекли расстояние в 10 тыс. [км], чтобы заполнить все наши границы своими базами», — говорит Зариф.
14:39
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что зацикленность США на его стране вредит ситуации на Ближнем Востоке.
«Эта болезненная зацикленность на Иране ведет к издержкам для других, особенно в нашем регионе, который в течение 40 лет страдает от последствий ошибочных шагов США», — сказал он.
14:25
Также власти Катара считают спорной возможность восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств. «Мы видим, как ряд стран стремится восстановить связи с сирийским режимом, приглашают обратно в ЛАГ. И мы задаем вопрос: что сирийский режим сделал, чтобы получить награду в виде нормализации отношений, возвращения в ЛАГ? Причины, которые привели к заморозке членства Сирии, действительны или более нет?» — сказал Аль Тани.
14:10
Также он выразил мнение, что идея США по формированию Ближневосточного стратегического альянса (MESA, официальное название «арабского НАТО») обречена на провал без урегулирования дипломатического кризиса в Персидском заливе.
«США прилагают усилия по созданию стратегического ближневосточного альянса. И наша позиция такова: прежде чем говорить об альянсе, нужно решить ключевую проблему. Мы не можем говорить о коалиции, в состав которой войдут страны, враждующие друг с другом», — сказал он, имея в виду Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, бойкотирующие Катар. «Мы готовы [войти в альянс], поддерживаем идею, до тех пор пока она не противоречит международному праву, основана на концепции коллективной безопасности и взаимодействии», — добавил он.
13:53
Катар не согласен с мнением, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) побеждена, заявил глава катарского МИД Мухаммед бен Абдеррхаман Аль Тани.
«Некоторые территории освобождены, но ИГ и терроризм еще не побеждены: идеология осталась, люди остались», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
13:41
Дочь президента США Иванка Трамп, которая также находится на конференции, считает, что Германию большее связывает с Соединенными Штатами, чем с Россией. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Bild.
«Я думаю, что немцы понимают и знают, что у них намного больше общего с Америкой, чем с Россией», — заявила она. «Мы придерживаемся единого мнения относительно индивидуальной свободы, принципов правового государства и значения равенства возможностей в вопросах экономики. Мы не должны позволить, чтобы [какие-либо] силы посредством политической повестки дня попытались нас расколоть», — сказала она.
13:27
Также Ламбсдорф заявил, что санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе являются умеренными. «Я считаю, что политика санкций очень умеренна. Какие альтернативы? Военная эскалация? Ничего не делать? В этой ситуации экономические санкции, персонализированные санкции — золотая середина», — сказал он.
13:13
Берлин и Париж отказали Киеву в 2009 году в приеме в НАТО, учитывая российские интересы, однако в настоящее время многие считают это решение ошибочным, заявил РИА «Новости» на полях Мюнхенской конференции по безопасности немецкий политик, замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф.
«Возможно, у Украины не было бы таких сложностей, как сейчас, если бы она была членом НАТО. Поэтому я могу понять, что в Киеве об этом думают. В 2008 году Германия и Франция сказали, что Украина не может стать членом альянса, и многие говорят, что это было тогда ошибкой. Мы сделали это, учитывая российские интересы с германо-французской точки зрения», — сказал он.
12:59
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой сообщил журналистам, что заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори проведут консультации по теме мирного договора в ближайшие недели, а на 2 апреля запланирован раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей.
«Мы [с главой МИД Японии Таро Коно] договорились о дальнейшей работе. У нас есть заместители, которые по поручению президента РФ и премьер-министра Японии занимаются этой работой между встречами глав МИД, — отметил он — Заместители проведут такой контакт в ближайшие недели, затем по итогам мы определимся с новой встречей министров уже на японской территории».
12:48
Коно также подчеркнул, что проблема заключения мирного договора не может быть решена в одночасье. «Это проблема, решение которой не удавалось найти более 70 лет. Но я хотел бы приложить совместные [с Россией] усилия для того, чтобы вместе достичь этой цели», — добавил глава японского внешнеполитического ведомства.
12:36
Министры иностранных дел Японии и России договорились о скором визите главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Токио. Об этом в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил японским журналистам Таро Коно.
«Мы договорились проработать скорый визит [Сергея Лаврова] в Японию», — приводит его слова агентство Kyodo.
12:16
Одни из членов Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комитета ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, который принимает участие в конференции, в ходе своего выступления заявил, что Китай надеется на возвращение России и США к выполнению ДРСМД.
«Китайская сторона выступает за сохранение глобальной стратегической стабильности. Односторонне заявление Соединенных штатов о выходе из ДРСМД будет иметь серьезные последствия и вызывает озабоченность международного сообщества», — подчеркнул китайский политик.
11:58
В том же выступлении Бахтадзе заявил, что на сегодняшний день отношения между Грузией и США находятся на самой высокой отметке.
«Сейчас, при администрации президента Трампа, отношения между нашими странами находятся на самой высокой отметке. Это очевидный факт, и посылы очень сильны. Политика и стратегия нынешней администрации США идеально подходят к стоящим перед регионом вызовам», — приводит в воскресенье слова Бахтадзе пресс-служба правительства Грузии.
11:47
В тематической дискуссии по вопросам безопасности в Восточной Европе выступил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. В своей речи он заявил, что «без устойчивой безопасности в Черноморском регионе, нельзя говорить об устойчивой стабильности, в том числе и в Европе».
«Мы должны объединить усилия, консолидировать тех, кто верит в свободу и демократию. То, что сейчас мы видим в регионе - это очень опасно, хотя, мы услышали много четких, твердых заявлений и настроены оптимистично», — сказал Бахтадзе.
11:34
Мир также следит за тем, удастся ли пообщаться министрам иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Эльмару Мамедъярову.
По словам главы армянского МИДа, отдельная встреча не планировалась, однако это не исключает возможных контактов. «Мы можем встретится в коридоре, у нас нет такой проблемы с министром Мамедъяровым встретится и поздороваться. Мы не запланировали отдельную встречу, однако это не значит, что у нас нет, о чем поговорить. Работа продолжается», — говорит он.
11:22
Впрочем, не только Россия является центром обсуждения на Мюнхенской конференции. Вчера также прошла церемония вручения главной награды форума. Премию имени Эвальда фон Клейста за вклад в мир получили премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Северной Македонии Зоран Заев, которым удалось найти успешное разрешение многолетнего конфликта вокруг названия «Македония».
Приветствие лауреатам направил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, назвавшим Преспанское соглашение о разрешении спора историческим, а премьеров — мужественными. «Республика Северная Македония станет полноценным членом НАТО. Я жду, когда ее флаг поднимется между другими флагами НАТО», — говорится в поздравлении.
11:09
В то же время российский министр отмечал, что современные реалии диктуют «необходимость отказа от рецидивов колониального мышления, от философии железных занавесов и санитарных кордонов». «Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт, — указал Лавров. — Задачи перед всеми нами стоят действительно масштабные, эффективно решить их можно лишь сообща».
11:02
Во второй день главными стали «Северный поток — 2», Украина, Керченский инцидент, Иран и Сирия. Тем не менее, контекст обсуждения этих вопросов оставался тем же: политику Москвы в Мюнхене не уставали осуждать.
Одним из немногих защитников нашей страны стала канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая хотя и заявила, что Россия — надежный партнер, однако поддержала санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил ответственность за ухудшения отношений России и Европы на Запад.
10:56
В первый день конференции Россия стала одной из центральных тем, и, конечно, страны Запада отнюдь не благосклонно оценивали внешнюю политику Москвы.
Контроль над вооружениями, кризис вокруг ДРСМД, расходы на оборону и сотрудничество в военной сфере после Brexit — те темы, которые наиболее интересовали мировых лидеров.
Подробнее о событиях первого дня можно прочитать в нашем материале:
10:50
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Мюнхене проходит заключительный день международной конференции по безопасности. Какие заявления будут сделаны — следим в режиме онлайн.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
129
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2019, 06:24
|
14 февраля 2019, 21:24
|
16 февраля 2019, 15:39
|
13 февраля 2019, 03:09
|
11 февраля 2019, 18:39
|
10 февраля 2019, 22:54
|
11 февраля 2019, 10:24