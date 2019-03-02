«Надеемся вернуться в Россию»: RT поговорил с болельщиками из Африки, «забывшими» уехать домой после ЧМ-2018

Чтобы вживую наблюдать за матчами чемпионата мира по футболу, в Россию приехали миллионы иностранных туристов. Большинство из них получили визы по упрощённой схеме, и действие этих документов истекло 31 декабря 2018 года. Однако некоторые болельщики решили остаться в России, теперь уже незаконно. Их доставляют в Центр временного содержания иностранных граждан. RT удалось поговорить с шестью «нелегалами» до того, как их отправили на родину. Все собеседники остались довольны своей поездкой, признались, что им очень понравилось в РФ, и выразили надежду, что в будущем удастся вернуться.

В конце января 2019 года заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин заявил, что в России до сих пор находятся около 5000 иностранных граждан, приехавших в страну по «паспорту болельщика». Действие безвизового режима для них истекло ещё 31 декабря 2018 года, поэтому сейчас все они пребывают в России нелегально.

В Московском регионе «нелегалов» доставляют в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) — по решению суда. Центр не тюрьма, но определённые сходства имеются: два ряда шестиметровых заборов с колючей проволокой, массивные ворота, камеры видеонаблюдения и толстые решётки на окнах. Иностранцы здесь живут, пока российское государство не решит, что с ними делать.

Большинство нелегалов довольно быстро отправляют домой. Чаще всего денег на дорогу у них нет, и путешествие оплачивается из российского бюджета. После этого въезд в Россию для иностранца закрывается как минимум на пять лет.

RT смог пообщаться с несколькими иностранными гражданами, находящимися в ЦВСИГ. Все они смогли приехать в Россию по паспорту болельщика и жили в одной квартире возле метро «Добрынинская». Визит местного участкового закончился для них арестом, судом и переездом в центр.

«Приехал в Россию — попытайся стать русским»

В комнате на первом этаже жилого корпуса Центра временного содержания живут шесть темнокожих мужчин. Пятеро из них из Нигерии, им от 25 до 38 лет. Шестому — 55, он из Эритреи. Несмотря на решётки на окнах и стоящую за дверями охрану, мужчины были в хорошем расположении духа, о чём-то друг с другом перешучивались. На английском все говорят с сильным акцентом.

Первым с RT побеседовал Акинтомиде Олабоде Тунда — ему 30, он из Нигерии. Одет просто: чёрный свитер, рабочие штаны и вязаная зимняя шапка. У него довольно подвижная мимика, и он часто улыбался.

По его словам, дома он получил медицинское образование, однако по профессии не работал и перебивался случайными заработками.

Тунда говорит, что Россию давно любит и всегда мечтал её посетить. Благодаря ЧМ-2018 у него появилась возможность въехать в страну по упрощённой схеме. Туристическому агенту за перелёт и паспорт болельщика он отдал больше $400 — приличные деньги по нигерийским меркам. Дома у него остались жена и маленькая дочка.

Акинтомиде Олабоде Тунда

© RT

Олабоде посетил только один матч — финал, когда французы выиграли у хорватов со счётом 4:2. Ни за кого конкретно мужчина не болел, ему просто нравилась сама игра. Расстроил только внезапно начавшийся в середине матча дождь. По его словам, домой он тогда шёл промокший до нитки.

Первое время в Москве он жил в хостеле, потом перебрался в квартиру возле метро «Добрынинская», где соседствовал с группой таких же гостей столицы из Африки. Проживали они по четыре человека в комнате.

Вообще Олабоде знал о том, что после ЧМ-2018 из России нужно уезжать, но потом он и его соседи по квартире услышали, что Владимир Путин продлил срок безвизового пребывания иностранцев в стране до конца года. На вопрос, почему он не покинул страну в означенный срок, Олабоде ответил, что у него начались «финансовые трудности», и купить билет домой он уже не смог.

В консульство родной страны Тунда за помощью не обращался. Денег занять ему было не у кого — то немногое, на что он жил, мужчине, по его же словам, присылала жена. На работу устроиться он тоже не мог.

Как такового плана дальнейших действий у Олабоде не было. Он жил одним днём и «радовался бытию». Единственное, чего он боялся, так это прихода зимы — ещё до поездки в Россию его пугали, что здесь он замёрзнет насмерть. Но зима Олабоде неожиданно понравилась. По его словам, климат здесь мягче, и даже его кожа и волосы стали приятнее на ощупь. В России он не мёрзнет — успел купить себе недорогих тёплых вещей и адаптироваться к погоде.

«Если приехал в Россию, то попытайся стать русским», — поделился мудростью с RT Олабоде.

Вообще, Олабоде не скрывает своего восторга от России. Он всё время хвалит русский народ, лично Владимира Путина и российское правительство, даже сотрудников ЦВСИГ и судебных приставов: «Лучшая страна, прекрасный президент, очень у вас круто».

Параллельно с этим Олабоде очень просил купить ему билет до дома. Он знает, что ближайшие пять лет въезд в Россию для него будет закрыт, но он собирается вернуться, когда санкции будут сняты. Тем не менее он уточнил, что «в гостях хорошо, а дома лучше». В России классно, но Нигерия роднее, уезжать ему хоть и грустно, но по родине он тоже соскучился.

На последний вопрос, а не убьёт ли его жена за то, что он полгода не был дома и не привёз домой ни цента, Олабоде с серьёзным видом сказал, что это его личная жизнь и от комментариев он воздержится.

О своём путешествии он не жалеет и считает, что любое событие в жизни формирует личность человека и расширяет его горизонты, тем более когда есть возможность прикоснуться к культуре и быту других стран.

Международных дел мастер

Вторым побеседовать с RT согласился Агу Шедрак Чинвенду. Ему 25, и он самый молодой из группы африканцев. Одет он в серый свитер и бейсболку Burger King. По-английски говорит чуть лучше, чем Олабоде, но всё равно разобрать его речь иногда сложно.

В Нигерии Агу выучился на специалиста по международным отношениям. Но до поездки в Россию навыкам своим применения практически не находил.

О России гость давно слышал и очень хотел побывать здесь. Деньги на поездку ему дал брат. Прилетел в Москву Агу уже к концу чемпионата и на матчи не попал — только смотрел их в барах по телевизору. По его словам, «так сложились обстоятельства».

Агу много гулял по Москве, знакомился и веселился с туристами со всего мира на Никольской. Это время запомнилось ему как один из самых радостных моментов в жизни. Однако любой праздник подходит к концу, и Агу, по его словам, это понимал. Но он тоже услышал про продление безвизового режима и решил остаться в России подольше.

Агу Шедрак Чинвенду

© RT

По его словам, в Москве он устроиться на работу не смог и жил на деньги, присланные братом. Как и Олабоде, Агу не задумывался о том, как ему выбираться из России, поэтому к концу декабря 2018 года денег на билет домой у него не оказалось. Он просто сидел в съёмной квартире или гулял по Москве в ожидании, что рано или поздно его отсюда выдворят. Сильно на этот счёт он не беспокоился и никаких дополнительных шагов к тому, чтобы вернуться домой, не предпринимал.

В Россию он хотел бы приехать ещё раз — на этот раз для работы или учёбы. В будущее он смотрит с оптимизмом.

«Я молодой парень, вся жизнь впереди, — сказал Агу. — Я неплохо пою, могу стать музыкантом, могу, как вы, журналистом или ещё кем-то. Это большой мир с бесконечными возможностями, я хочу искать себя, расти и развиваться. Ах, да. Ещё мне стоило бы жениться».

Дома ждёт смерть

Третьим собеседником RT стал Сали Ахмед Мохаммед Мусса. Ему 55 лет, родом он из Эритреи. Это спокойный и рассудительный мужчина. В России Сали пытается получить политическое убежище. По его словам, на родине, где идёт война, его точно убьют.

Много лет назад он бежал с семьёй из Эритреи в Судан. Там он до недавнего времени проживал с женой и шестью детьми в лагере для беженцев. По его словам, в том лагере находятся по меньшей мере 80 тыс. человек.

Путь из Эритреи в Судан, по воспоминаниям мужчины, был опасным. Сали заплатил большие деньги проводнику и отправился с семьёй в путь. Границу пересекали пешком и исключительно ночью. По его словам, если бы их заметили пограничники, то непременно открыли бы огонь на поражение. Убили бы и женщин, и детей.

Положение дел в Эритрее, по словам Сали, настолько плачевное, что тысячи людей готовы пересекать пешком пустыню, переплывать на самодельных плотах море и лезть под пули, только бы «выбраться из этого ада». Многие встречают на своём пути смерть.

По профессии Сали — учитель географии, стаж работы у него около 15 лет. В Судане он выживал исключительно за счёт гуманитарной помощи. Когда услышал, что в России будет проводится чемпионат, а для въезда нужен только паспорт болельщика, он решил попытать счастья в нашей стране.

© RT

Собрав кое-как деньги, он купил билет и прилетел в Санкт-Петербург. Там он провёл около полугода с целью найти работу или как-то ещё закрепиться в стране. Сали не скрывает, что футбол ему безразличен. Матчи он смотрел только мельком по телевизору.

Ближе к зиме он переехал в Москву, в квартиру на «Добрынинской». По его словам, жили они с товарищами очень сплочённо, выручая друг друга и поддерживая.

Сали в восторге от России, ему очень понравилась архитектура Петербурга, восхитила своими масштабами Москва. Мужчина считает Россию страной больших возможностей, где много работы, приятные люди и справедливое государство.

Сейчас он пытается получить здесь статус политического беженца. Он очень просит не отправлять его домой. Эритрею он покинул незаконно и по возвращении в лучшем случае попадёт в тюрьму. Однако, скорее всего, рано или поздно его просто убьют, считает Сали.

Сали мечтает остаться в России и перевезти сюда семью. Его родственники знают, что сейчас он в ЦВСИГ, и очень переживают за него.

В конце беседы «болельщики» ещё раз поблагодарили Россию за гостеприимство. Все они надеются когда-нибудь сюда вернуться и попробовать наладить здесь свою жизнь. Пятерых из них, кроме Сали, уже 1 марта депортировали домой.