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Начинают "терять берега": В России ответили американскому "адмиралу с гранатой", призвавшему нанести "первый удар" по РФ
10 февраля 2019, 06:54 • 106 • Политика
В России ответили на призыв адмирала США нанести "первый удар" по РФ. По словам российского сенатора Константина Косачёва, такие "адмиралы с гранатой" у себя в Вашингтоне "варятся в собственном соку" и от этого начинают "терять берега".
Адмирал ВМС США Джон Ричардсон предложил нанести упреждающий удар по России на своем выступлении в Атлантическом совете. Слова американского "адмирала с гранатой" прокомментировал российский сенатор Константин Косачёв.
По его словам, данное заявление полностью соответствует царящим в Вашингтоне настроениям. И самое опасное состоит в том, что политики и военные США, "варясь в собственном соку", начинают "терять берега", то есть перестают адекватно воспринимать реальность.
Напомним, что, по мнению адмирала ВМС США Джона Ричардсона, Америка должна "нанести первый удар" и "надавить на Россию" сразу в нескольких регионах. Аналогичные действия Ричардсон предложил применить к Китаю.
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