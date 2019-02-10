Начинают "терять берега": В России ответили американскому "адмиралу с гранатой", призвавшему нанести "первый удар" по РФ

В России ответили на призыв адмирала США нанести "первый удар" по РФ. По словам российского сенатора Константина Косачёва, такие "адмиралы с гранатой" у себя в Вашингтоне "варятся в собственном соку" и от этого начинают "терять берега".

Адмирал ВМС США Джон Ричардсон предложил нанести упреждающий удар по России на своем выступлении в Атлантическом совете. Слова американского "адмирала с гранатой" прокомментировал российский сенатор Константин Косачёв.

По его словам, данное заявление полностью соответствует царящим в Вашингтоне настроениям. И самое опасное состоит в том, что политики и военные США, "варясь в собственном соку", начинают "терять берега", то есть перестают адекватно воспринимать реальность.

"Такие "адмиралы с гранатой", не осознающие реальных последствий своих слов, которые могут однажды превратиться в действия", - написал Косачёв на своей странице в Facebook по поводу заявления Ричардсона. "Слабоумие и отвага", - пишут по поводу слов американского адмирала в комментариях. "Чувство самосохранения напрочь отсутствует", - констатируют пользователи Twitter. "Но агрессор все равно Россия", - дополняют комментаторы.

Напомним, что, по мнению адмирала ВМС США Джона Ричардсона, Америка должна "нанести первый удар" и "надавить на Россию" сразу в нескольких регионах. Аналогичные действия Ричардсон предложил применить к Китаю.