Начали с грузин и прибалтов: В России раскрыли американскую сеть центров борьбы с влиянием РФ

Источник раскрыл информацию, что США готовят запуск центров борьбы с влиянием России в других странах. Начнется проект с Грузии и Прибалтики.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили СМИ об американском проекте противодействия российскому информационному влиянию за рубежом. Реализация проекта запланирована на 2019-2020 годы.

Белый дом планирует привлекать для проекта местные СМИ, научно-производственные объедения, крупнейшие IT-компании. Для продвижения планируется использовать площадки Facebook, Twitter и Google.

Отрабатывать "навыки" американцы будут на грузинах и прибалтах, именно здесь, а также на Балканах запущены пилотные проекты. Как сообщил источник, задача первых нанятых сотрудников - противостоять воздействию Москвы на общественное мнение в этих государствах. По всей видимости, такие проекты проявят себя уже на предстоящих выборах президента Украины в марте, а также в ходе майского голосования в Европарламент. Таким образом, тема "российского вмешательства" будет поддерживаться еще более системно. Иными словами, США собираются бороться за общественное мнение в других странах, формируя выгодный для себя образ России, делают вывод авторы материала.

Цитаты собеседника приводят "Известия".

"Главная задача таких офисов — выявлять и препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в этих государствах. Во многих странах, где будут открыты центры, существует определенная доля населения, которая с одобрением относится к России и ее руководству. Именно с такими тенденциями и будет бороться создаваемая сеть", - говорит источник.

На 2020 год у Вашингтона еще более масштабные планы. США планируют "особо промониторить" президентские выборы в Казахстане, Молдавии, Тайване и на Шри-Ланке. И, естественно, проследить за парламентскими в Венесуэле, Грузии, Литве и Черногории. Штаб-квартира, которая займется координацией работы данной глобальной сети, будет расположена в Вашингтоне.

Добавим, на прошлой неделе на сайте Конгресса США был опубликован законопроект с новыми санкциями против России. Это Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019. Авторами нормы выступили представители Республиканской партии США Линдси Грэм и Кори Гарднер. Кроме того, в работе принимали участие представители Демократической партии в лице Бена Кардина, Джина Шахина и Боба Менендеса.

Еще 13 февраля сообщалось, что законопроект будет внесен. Базовые положения уже тиражировались. Более того, в большинстве своем их раскрывали и в версии 2018 года. Изменились лишь некоторые из положений. Законопроект предполагает введение запрета на сделки с суверенным долгом России - в новой его части. Речь о долге дюрацией более 14 дней, выпущенном ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином, а также другими финансовыми институтами России. Через 90 дней после вступления законопроекта в силу норма должна заработать. По задумке санкции должны ударить по российским финансовым институтам, поддерживающим "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ". Правда, кто именно поддерживает, решать будут США.

Ведущий телеканала Царьград Юрий Пронько в авторской передаче представил анализ ограничений.

"Главный удар будет нанесен по государственному долгу России. А значит, и по рублю. В законопроекте говорится, что не позднее 60 дней с момента вступления закона в силу президент США обязан сформулировать регулятивные требования, запрещающие лицам США проводить операции с российским госдолгом... Запрет должен начать действовать через 90 дней или позднее".