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НАБУ проверит сообщения о «хищениях» в оборонной сфере Украины
26 февраля 2019, 19:09 • 80 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверит сообщения о масштабных «хищениях» в оборонной сфере страны и даст им свою оценку.
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку», — утверждается в заявлении бюро, опубликованном на странице в социальной сети Facebook.
В пресс-службе ведомства также отметили, что предприятия, о которых идёт речь в материале Ивановой, «уже являются объектами расследований НАБУ».
Ранее кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко в связи с «хищениями в армии».
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