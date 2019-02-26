НАБУ проверит сообщения о «хищениях» в оборонной сфере Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверит сообщения о масштабных «хищениях» в оборонной сфере страны и даст им свою оценку.

«Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку», — утверждается в заявлении бюро, опубликованном на странице в социальной сети Facebook.

В пресс-службе ведомства также отметили, что предприятия, о которых идёт речь в материале Ивановой, «уже являются объектами расследований НАБУ».

Ранее кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко в связи с «хищениями в армии».