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На Западе запретили публиковать правду о русских помощниках в Сирии: "Мы без них не выжили бы"
06 февраля 2019, 18:24 • 123 • В мире
Британские СМИ отказались публиковать правду о событиях под Дейр-эз-Зором. "Мы без них не выжили бы", - говорят сирийцы про русских, которые помогали местным жителям. Правду открыл ливанский журналист, опубликовавший документальный фильм в соцсетях.
Сейчас благодаря ливанскому журналисту стало известно, что западные СМИ, в частности британские, отказались публиковать правду о событиях 7 февраля 2018 года в Сирии.
Фильм ливанского журналиста Фираса Шуфи "На восточном берегу Евфрата» был снят по заказу "известного британского телеканала".
Однако позже заказчик отказался от публикации ленты. В итоге автор выложил фильм в соцсети.
Завязка началась, когда в середине декабря прошлого года президент США Дональд Трамп официально заявил о выводе американских войск из Сирии. Сразу после этого съемочная группа того ливанского журналиста отправилась снимать, как США выводят войска из Сирии.
Однако, оказавшись на месте, съемочная группа обнаружила, что США не спешат уходить. Сирийцы рассказывают на камеру, что американцы оккупировали часть их страны исключительно для того, чтобы контролировать нефтегазовые месторождения на восточном берегу Евфрата.
И всплывают такие подробности, как то, что ряд нефтегазодобывающих предприятий в провинции Дейр-эз-Зор были взяты курдами в ходе секретных договоренностей с ИГИЛ (запрещена в России).
"Мы поняли, что они воюют скорее за нефть и газ, нежели пытаются сохранить позиции. Это война в первую очередь за нефть и газ", — говорит на условиях анонимности военнослужащий специального подразделения САА в беседе с ливанским журналистом.
В итоге, чтобы положить этому конец, сирийское командование распорядилось подготовиться к специальной операции по освобождению населённых пунктов от террористов.
Очевидцы говорят, атака была жёсткой. И здесь местные не смогли бы выжить без помощи русских добровольцев, которые находились с сирийцами в районе деревни Хшам.
"С нами был маленький отряд русских друзей, - рассказывают свидетели той операции. - Когда улетели самолеты и появились вертолеты, русские начали нас прикрывать, чтобы мы успели вернуться на наши исходные позиции в Хшаме. И если бы не русское прикрытие… поверьте: никто бы не выжил".
В ленте перечислены факты, свидетели тех событий. Лента заканчивается речью христианского священника, который говорит, что в отличие от американцев, разрушающих всё вокруг, русские придерживаются другой позиции. Скорее всего именно этот факт и не пришёлся про душе "известному британскому телеканалу".
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