|
На Украине заявили о захвате храма УПЦ сторонниками новой церкви
09 февраля 2019, 20:54 • 54 • Украина
На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в селе Онишковцы Шумского района сторонниками новой церкви Украины в присутствии представителя Райгосадминистрации и работников Нацполиции.
© Андрей Стенин РИА Новости
Соответствующее заявление сделали в Украинской православной церкви.
«9 февраля 2019 года сторонники ПЦУ при поддержке представителя Шумской РГА и в присутствии работников Нацполиции захватили храм УПЦ в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Онишковцы Шумского района Тернопольской области, срезав замки на дверях храма», — говорится в сообщении.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что происходящие на Украине раскол, захваты храмов и насилие противоречат воле Божией.
Сербский патриарх Ириней сравнил церковный кризис на Украине с бомбой.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 февраля 2019, 00:54
|
08 февраля 2019, 22:09
|
03 февраля 2019, 12:24
|
04 февраля 2019, 07:54
|
04 февраля 2019, 11:09
|
05 февраля 2019, 04:54
|
07 февраля 2019, 10:24