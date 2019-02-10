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На Украине заявили о проблемах с въездом украинцев в Россию

10 февраля 2019, 09:54  •  59 • Украина
Госпогранслужба Украины заявила, что граждане страны испытывают проблемы с въездом на территорию России.
 
Reuters © Vyacheslav Madiyevsky
 

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В течение последних трёх дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ России», — указывается в заявлении.

В сообщении уточняется, что только через российский пункт пропуска «Нехотеевка» в Харьковской области не смогли проехать более 90 украинцев.

Как отметила украинская сторона, российские пограничники либо не объясняют причин отказа во въезде, либо «ссылаются на мифический указ о запрете на въезд автомобилей с большим объёмом двигателя».

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что украинские пограничники с начала 2019 года не пустили в страну более 500 российских граждан.

30 ноября Киев запретил въезд на территорию Украины российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Позднее украинские власти продлили данный запрет. 

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН оценил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлить запрет на въезд в страну мужчинам — гражданам России.

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