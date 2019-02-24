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На Украине завели дело о возможном подкупе избирателей через соцсети

24 февраля 2019, 18:24  •  38 • Украина
Следователи Главного управления Национальной полиции в Киеве начали проверку после информации о возможном подкупе избирателей через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
РИА Новости
 

«В полицию Киева поступило заявление от директора общественной организации о том, что в социальной сети появился фейковый аккаунт их сообщества... размещены призывы об участии граждан в акции в поддержку одного из кандидатов на президентских выборах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие было запланировано на 24 февраля в Кировоградской области.

Размер обещанного вознаграждения для участников акции составляет 600 гривен.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по ч. 2 ст. 160 УК Украины («Подкуп избирателя, участника референдума»).

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков допустил проведение обысков по делу о подкупе избирателей на выборах президента Украины со стороны штаба Петра Порошенко.

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