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На Украине второй кандидат готов сняться с президентской гонки

01 марта 2019, 21:54  •  28 • Украина
Кандидат в президенты Украины журналист Дмитрий Гнап заявил о намерении отказаться от участия в президентской гонке в пользу главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.
 
@gnap.ua Facebook
 

«Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю своё обещание и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко», — объявил он в специальном обращении на своей странице в Facebook.

Гнап подчеркнул, что окончательное решение о его участии в выборах будет принято 2 марта на съезде партии «Сила людей», которая выдвинула его в качестве кандидата.

Журналист также пригласил принять участие в съезде Анатолия Гриценко в качестве «единого кандидата от демократических сил».

Ранее об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины в пользу Анатолия Гриценко объявил мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый. 

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