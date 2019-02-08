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На Украине возбудили более 20 дел из-за нарушений в ходе предвыборной кампании

08 февраля 2019, 22:09  •  57 • Украина
Украинские полицейские возбудили 21 уголовное дело в связи с нарушениями в ходе избирательной кампании. ОБ этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
 
РИА Новости
 

«Полиция расследует 21 уголовное производство, связанное с нарушением избирательного законодательства», — указывается в сообщении.

Как уточняется, пять уголовных дел возбудили за подкуп избирателей.

В конце января сообщалось о возбуждении пяти дел из-за нарушений в ходе избирательной кампании.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. По последним данным, Центральная избирательная комиссия Украины в общей сложности зарегистрировала 44 кандидата на пост президента.

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