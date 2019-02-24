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На Украине умер композитор Лев Колодуб
24 февраля 2019, 15:09 • 78 • Украина
На Украине в возрасте 88 лет умер композитор, профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского Лев Колодуб. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.
©wikimedia.org
«Ушёл из жизни один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Лев Николаевич Колодуб», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет скончался советский и российский композитор и дирижёр Вячеслав Овчинников.
Овчинников — автор опер «Маскарад» и «На заре туманной юности», он написал музыку к балетам «Суламифь», «Война и мир» и «Песнь Песней», также он писал музыку и к кинофильмам.
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