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На Украине умер композитор Лев Колодуб

24 февраля 2019, 15:09  •  78 • Украина
На Украине в возрасте 88 лет умер композитор, профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского Лев Колодуб. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.
 
©wikimedia.org
 

«Ушёл из жизни один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Лев Николаевич Колодуб», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет скончался советский и российский композитор и дирижёр Вячеслав Овчинников.

Овчинников — автор опер «Маскарад» и «На заре туманной юности», он написал музыку к балетам «Суламифь», «Война и мир» и «Песнь Песней», также он писал музыку и к кинофильмам.

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