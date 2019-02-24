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На Украине участников отбора на "Евровидение" заставили пройти "проверку на лояльность" - видео

24 февраля 2019, 08:54  •  133 • Политика
Украинским участникам отбора на "Евровидение" устроили "проверку на лояльность", заставив отвечать на вопросы о принадлежности Крыма и "российской агрессии".
На Украине участникам отбора на конкурс "Евровидение" устроили проверку на лояльность. У них спрашивали про гастроли в России, статус Крыма и "российскую агрессию". Видео одного из таких "допросов" было опубликовано в Twitter.
В представленном фрагменте проверку на лояльность устраивают украинской певице Анне Корсун, сценический псевдоним MARUV. Ведущий шоу всячески выпытывает у неё, чей Крым, признает ли она "российскую агрессию", а также о её отношении к гастролям в России.
"Невероятно всё это! Репетируют люстрации прямо во время национального отбора на "Евровидение", - прокомментировала в соцсети российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева.
Напомним, что ранее власти Украины подняли скандал и назвали "Евровидение" частью "гибридной войны России" из-за того, что в финал отбора на конкурс прошли сестры-певицы Анны и Марии Опанасюк, считающие Крым российской территорией и гастролирующие по России.
MARUV отвечает про гастроли в России pic.twitter.com/sHPtpwr2eo
— La Russie parle (@Russia_calls) 23 февраля 2019 г.
Невероятно всё это! Репетируют люстрации прямо во время национального отбора на Евровидение. Такие изощрённые проверки на лояльность: выступал в России, был в Крыму, агрессию признаёшь.. https://t.co/Jnjx3ioenT
— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 23 февраля 2019 г.

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