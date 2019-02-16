На Украине суд продлил арест Савченко и Рубану

Черниговский апелляционный суд принял решение о продлении ареста депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко и главе центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану.

Соответствующее решение суда опубликовано в Facebook Веры Савченко — сестры арестованной Надежды Савченко.

«Суд постановил продлить обвиняемой Надежде Савченко и Владимиру Рубану срок содержания под стражей на период до 60 дней, до 15 апреля включительно, без определения размера залога», — указано в постановлении.

Ранее сообщалось, что Савченко и Рубан намерены подать ходатайство о рассмотрении их дела судом присяжных.

7 февраля Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать Савченко в качестве кандидата на пост президента.