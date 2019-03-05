Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посол России Яковенко публично озвучил, что мешает раскрыть правду о деле Скрипа...
"Носи усы, носи не... бойся": Русские пользователи ответили на индийск...
«Ожидаем быстрого вступления в силу»: Газовую директиву ЕС собираются ввести до ...
Ошибка работника железной дороги? В Чехии лоб в лоб столкнулись два поезда, есть...
Главная / Политика

На Украине стало на одного кандидата в президенты меньше: Мэр Львова снял себя с выборов

05 марта 2019, 00:54  •  25 • Политика
Мэр Львова снял свою кандидатуру с выборов президента Украины и призвал сторонников поддержать другого кандидата - экс-главу МВД. Количество претендентов на должность главы государства сократилось с 44 до 43.
Один из 44 кандидатов в президенты Украины выбыл из предвыборной гонки досрочно. Мэр Львова Андрей Садовой объявил на брифинге, что снимает свою кандидатуру с выборов.
Обращаясь к своим сторонникам, Садовой призвал поддержать на выборах президента Украины экс-главу МВД Украины Анатолия Гриценко. Мэр Львова добавил, что в ближайшее время подпишет с командой бывшего министра соглашение, касающееся предвыборной программы, в котором будут затронуты такие вопросы, как конфликт в Донбассе, борьба с коррупцией и кадровая политика.
В качестве главной причины снятия своей кандидатуры с выборов Садовой назвал результаты социологических опросов. Согласно им, на выборах его готовы подержать лишь 2,4% опрошенных, в то время как за Гриценко готовы отдать свой голос 6,4% респондентов.
"Я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента, и я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - приводит слова мэра Львова украинский канал "24".
Напомним, что ЦИК Украины зарегистрировал на выборы рекордное чисто кандидатов - 44 человека. Теперь их количество сократилось до 43. Сами выборы должны состояться 31 марта этого года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
04 марта 2019, 08:39
"Новый уровень низости": Трамп обвинил демократов в срыве саммита с Ким Чен Ыном
04 марта 2019, 15:09
КНР осознает превосходство России: Эксперт оценил, так ли опасны китайские ракеты, как заявляют на Западе
04 марта 2019, 02:09
"Своего мы не упустим и не отдадим": Арктику назвали сферой интересов России
Загрузка...
04 марта 2019, 21:39
Соловьев намекнул Роскосмосу, что делать с чиновником, сравнившим жителей хрущевок со скотобазой
04 марта 2019, 18:24
Всемирный банк и G7 констатировали "крупное поражение" Украины перед коррупцией
04 марта 2019, 18:24
Основателем "фонда с миллионами Мадуро" оказался бизнес-тренер и блогер с Youtube
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей"
03 марта 2019, 13:09
"Подхрюкивающие в шоке": Спортсмены сломали стол ради селфи с Путиным - видео
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, что за воровство сажают
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование Владимира Ворсобина
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
03 марта 2019, 06:39
"Зомби Системы": Бельгийские эксперты отчитали Помпео за смех над российским "Цирконом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.