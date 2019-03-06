Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В мире создаётся "антироссийский интернационал": Кадыров уличил США в ...
Украинский общественник уличил Порошенко, "пропиарившегося" на задержа...
Туннельная война: как Пентагон готовит армию к операциям под землёй
Украинский политолог заявил, что Россия готовит ядерный удар по Европе
Главная / Украина

На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу

06 марта 2019, 09:09  •  226 • Украина
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу. Об этом сообщает «Укринформ».
 
globallookpress.com © Xinhua/Ukrinform/Sergei Gudak
 

«Мы сделаем всё возможное, чтобы придерживаться плана А (заключение нового соглашения. — RT), и должны завершить все эти действия до середины июля», —отметила Зеркаль.

Она добавила, что украинские власти работают со своими партнёрами «над планами реагирования (на кризис. — RT)».

«В этом смысле мы поддерживаем диалог с нашими европейскими партнёрами относительно их взглядов на планы касательно поддержания устойчивости (энергетической системы. — RT). Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединённых Штатов. По определению мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа также изучила эти уроки», — заявила Зеркаль.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort назвал условия сохранения газового транзита через Украину. По его словам, Россия готова сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года.

Член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление Медведева об условиях сохранения газового транзита через Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



226
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 23:24
В Пентагоне рассматривают вопрос об увеличении поставок оружия Украине
05 марта 2019, 20:09
В Госдуме оценили намерение «Нафтогаза» пожаловаться на «Газпром» в ЕК
05 марта 2019, 13:39
Замгоссекретаря США отправится в Киев 5 марта
Загрузка...
05 марта 2019, 16:54
Порошенко призвал защитить децентрализацию Украины
05 марта 2019, 23:24
В Госдуме оценили утверждённую Порошенко новую концепцию борьбы с терроризмом
06 марта 2019, 02:54
Foreign Policy: Перестаньте смотреть на Молдову
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на рукопожатие Порошенко на «Дональде Куке»
01 марта 2019, 02:39
Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектакля"
02 марта 2019, 17:39
Опубликовано видео "прощания" русских фрегатов с эсминцем "Дональдом Куком" - "зажали американца" в Эгейском море
01 марта 2019, 12:24
"А кто с ним будет разговаривать?" В соцсетях удивились заявлению Зеленского о переговорах с Россией
04 марта 2019, 21:39
Шутки кончились: Путин поставил США на место
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбящим территорию Сирии
28 февраля 2019, 16:54
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.