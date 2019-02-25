На Украине призвали отправить на Евровидение патриота страны

В Министерстве культуры Украины прокомментировали ситуацию вокруг национального отбора на Евровидение-2019, на котором победила певица Maruv, заявившая о давлении со стороны Национальной телекомпании Украины.

В ведомстве отметили, что министр культуры Украины Евгений Нищук «уже неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу».

«Государство должны представлять достойные артисты, патриоты Украины, которые осознают свою ответственность», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что не имеют «рычагов влияния» и не контролирует отбор участников конкурса.

Ранее певица Maruv заявила, что на неё оказывается давление со стороны Национальной телекомпании Украины и видит попытки заставить отказаться представлять страну на конкурсе «Евровидение-2019».

PR-директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Виктория Сидоренко заявила, что певице Maruv передали на рассмотрение контракт, предусматривающий запрет гастролей в России.