На Украине похвастались "достижениями мирового значения" в оборонке

Во время пресс-конференции директор дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко заявил о небывалых успехах оборонной промышленности Незалежной. В частности, он похвастался "достижениями мирового значения". Под таковыми Артюшенко подразумевает отечественные противотанковые ракетные комплексы.

"Наша продукция - это зенитные комплексы "Корсар", "Скиф", "Стугна", - перечислил Артюшенко. - Это, я считаю, достижения мирового значения".

Он же, говоря о ситуации в Донбассе, добавил, что Украина, мол, добилась "паритета с противником" по ракетам ближнего боя.

"В начале 2014 года "Укроборонпром" поставил задачу - не допустить перевеса в средствах ракетного вооружения ближнего боя со стороны нашего противника, - напомнил представитель предприятия. - В первую очередь речь идет о противотанковых ракетных комплексах".

Артюшенко уверяет, что на сегодняшний день украинская оборонка с этой задачей справилась, и притом успешно. Больше того, эксперт заявил, что, мол, в некоторых моментах, Незалежная даже доминирует.

"Мы эффективно обеспечиваем вооруженные силы тем оружием, которое позволяет нам где-то отчасти даже доминировать в вопросах эффективного поражения противника", - резюмирует директор.