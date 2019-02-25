Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ОАЭ списали долги граждан. Можно ли повторить это в России?
Порошенко назвал Украину одной из самых свободных стран бывшего СССР
Элитке - бюджеты, остатки - народу, чтобы продолжали голосовать
Швартанулся: эсминец ВМС США «Дональд Кук» прибыл в Одессу
Главная / Украина

На Украине объяснили требование к Maruv передать права на её песню

25 февраля 2019, 17:09  •  173 • Украина
Передача прав на песни участников Евровидения является требованием правил международного песенного конкурса, заявили в ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».
 
@MaruvOfficial Facebook
 

«Что касается передачи прав на песню, это требование правил конкурса. Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав», — цитирует Интерфакс-Украина члена правления НОТУ, ответственную за юридическое и международное направление деятельности Инну Гребенюк.

Она отметила, что вокруг Евровидения «очень много манипуляций», в связи с чем необходимо внимательно изучить данный вопрос.

Гребенюк также проинформировала о переговорах с победительницей национального отбора на конкурс Maruv.

Ранее Maruv заявила, что на неё оказывается давление со стороны Национальной телекомпании Украины. По её словам, в договоре с НТКУ содержится пункт о незамедлительной передаче авторских прав на её песню.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



173
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 17:09
На Украине объяснили требование к Maruv передать права на её песню
25 февраля 2019, 10:39
США намерены помочь Украине в обеспечении кибербезопасности
25 февраля 2019, 00:54
Командира воинской части на Украине задержали за взятку в $10 тысяч
Загрузка...
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
25 февраля 2019, 10:54
The Atlantic: Молдова так и останется в подвешенном состоянии
25 февраля 2019, 13:54
Матвиенко осудил давление на Maruv со стороны Национальной телекомпании Украины
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
22 февраля 2019, 11:24
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
21 февраля 2019, 22:24
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
21 февраля 2019, 15:54
Премьер-министр Хорватии Пленкович предлагает устроить в Донбассе «Блеск» и «Бурю»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.