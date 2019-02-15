На Украине община УПЦ подала иск в ЕСПЧ из-за ареста храма

Религиозная община канонической Украинской православной церкви в селе Птичья Ровенской области подала иск в Европейский суд по правам человека на действия украинских властей из-за незаконного ареста храма.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отмечается, что иск был подан с помощью организации «Гражданская правозащита».

В нём указывается, что Украина как государство не исполнила обязательства по защите прав человека на своей территории.

«Правозащитники подчёркивают, что община УПЦ выиграла все судебные процессы, инициированные её оппонентами, поэтому государственная система перевела спор в уголовное производство, лишив верующих возможности пользоваться храмом путём его ареста», — заявили в УПЦ.

Ранее в УПЦ сообщили о захвате раскольниками храма в Волынской области.