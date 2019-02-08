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На Украине мужчина обстрелял офис радиостанции

08 февраля 2019, 18:54  •  51 • Украина
В украинском городе Калуш Ивано-Франковской области мужчина обстрелял офис радиостанции «Калуш FM», предположительно, из пневматического оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте радиостанции.
 
РИА Новости
 

«Мужчина, скорее всего, стрелял из пневматического оружия, начал стрельбу в 11:40 (12:40 мск. — RT). Стрелял прицельно в окно студии, где именно в это время записывала программу ведущая Зина Сваровски», — указывается в сообщении.

По информации сотрудников радиостанции, выстрелы продолжались более 15 минут. 

Уточняется, что полицейские задержали устроившего стрельбу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В декабре 2018 года Национальный союз журналистов Украины потребовал провести в Верховной раде слушания по вопросу безопасности сотрудников СМИ в стране.

На Украине средства массовой информации и журналисты часто подвергаются давлению со стороны как властей страны, так и различных организаций. Данные факты подтверждают не только международные организации, например ООН, но и Союз журналистов Украины и депутаты Верховной рады.

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