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На Украине количество бюллетеней почти в два раза превысит число избирателей

03 марта 2019, 12:54  •  101 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины намерена заказать свыше 60 млн бюллетеней, в то время как в украинском Государственном реестре избирателей значатся более 35 млн человек.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на сайт системы электронных закупок ProZorro.

Отмечается, что на этом сайте ЦИК обнародовала данные о намерении заключить договор с госпредприятием «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» на производство избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента Украины.

Уточняется, что компания должна напечатать 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней. При этом издание, ссылаясь на Госреестр избирателей, указывает, что в выборах могут принять участие 35 млн 602 тыс. 855 человек.

Отмечается, что общая стоимость заказа составляет 166,36 млн гривен.

Ранее лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели в ходе встречи обсудили возможную угрозу фальсификации результатов выборов главы государства.

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