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На Украине испытали новый бронеавтомобиль «Барс-8»

03 марта 2019, 16:09  •  55 • Украина
На Украине успешно завершились испытания бронеавтомобиля «Барс-8», сообщает правительственный портал в Facebook.
 
@KabminUA Facebook
 

«Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «Барс-8» имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Планируется, что новый бронеавтомобиль будут применять в условиях боевых действий для транспортировки личного состава и грузов. 

Также его собираются использовать для выполнения тактических задач, охраны блокпостов и в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

В конце февраля в стране прошли испытания бронеавтомобиля «Казак-2».

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