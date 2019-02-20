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На Украине допустили отказ от "Евровидения" из-за России, Крыма и Донбасса
20 февраля 2019, 07:24 • 171 • Политика
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко у себя в соцсети допустил отказ его страны от участия в "Евровидении-2019" из-за России, а также из-за Крыма и Донбасса. По словам политика, "не надо будет тратить время на объяснения", что на самом деле между странами "не дружба и гастроли, а агрессия (в которой РФ обвиняют пятый год), аннексия (имеется ввиду "захват" Крыма) и оккупация (эту претензию Киев высказывает Москве за Донбасс)".
"Евровидение-2019", которое пройдет в этом году в Израиле, рискует остаться без одного участника - от Незалежной. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко у себя в соцсети Twitter допустил отказ его страны от участия в "Евровидении-2019" из-за России, а также из-за Крыма и Донбасса.
В частности, он обратил внимание на то, что от Украины в Тель-Авив собирается ехать участник, который не только гастролирует по России, но и в будущем намерен это же делать. В этом случае политик предлагает и вовсе никого не посылать на международный песенный конкурс.
"Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда никому не ехать", - считает Кириленко.
Причин для отказа сразу несколько - "агрессия", которую якобы проявляет Россия, "аннексия" Крыма, поскольку Киев до сих пор не может смириться с тем, что сами жители полуострова 98% голосов приняли решение вернуться в состав РФ. Да еще и "оккупация", которая частенько звучит из уст украинских политиков в адрес России из-за боевых действий в Донбассе. По мнению чиновника, если никто не поедет, то и объяснять никому не нужно будет, какие в реальности отношения между двумя странами.
"Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!", - резюмирует вице-премьер.
Напомним, "Евровидение-2019" пройдет в этом году в стране-победителе прошлогоднего песенного конкурса - Израиле. Стартует музыкальное шоу 14 мая в Тель-Авиве. Россию на нем будет представлять певец Сергей Лазарев, который ранее уже участвовал в этом конкурсе, но занял по итогам совместного голосования третью строчку. От Украины может поехать группа YUKO или певица Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV.
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