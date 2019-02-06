На Украине дело Медведчука назвали попыткой отвлечь внимание от провальной политики

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко назвал дело против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука попыткой власти отвлечь внимание общественности от провальной политики.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Он враг», «он виноват», а то, что они натворили, что людей превратили в нищих, что те не в состоянии купить себе еду и оплатить коммунальные платежи, — это правда, которую видят все люди. Поэтому все видят, что это попытка отвлечь внимание от провальной политической и экономической политики действующего режима», — заявил Бойко в кулуарах парламента.

Политик подчеркнул, что заявления Медведчука не противоречат Минским соглашениям и законам Украины.

Ранее лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук назвал уголовное дело против него политическими репрессиями.

5 февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука по двум статьям, в том числе о госизмене.

Решение было принято в связи с предложением Медведчука о создании автономного региона Донбасс в составе Украины.