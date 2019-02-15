|
На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк
15 февраля 2019, 10:09 • 62 • Украина
Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
РИА Новости
Как информирует Hromadske, по ходатайству следствия чиновника арестовали на 17 суток с правом внесения залога в размере 2,5 млн гривен.
При этом защита подозреваемого заявила о намерении оспорить решение суда.
В декабре 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Нападение произошло 31 июля 2018 года. Неизвестный облил чиновницу кислотой, она получила ожоги 35% тела и 4 ноября скончалась в больнице.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
62
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2019, 01:54
|
10 февраля 2019, 03:39
|
09 февраля 2019, 17:54
|
08 февраля 2019, 15:39
|
10 февраля 2019, 03:39
|
13 февраля 2019, 06:24
|
10 февраля 2019, 23:09