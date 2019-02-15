На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как информирует Hromadske, по ходатайству следствия чиновника арестовали на 17 суток с правом внесения залога в размере 2,5 млн гривен.

При этом защита подозреваемого заявила о намерении оспорить решение суда.

В декабре 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Нападение произошло 31 июля 2018 года. Неизвестный облил чиновницу кислотой, она получила ожоги 35% тела и 4 ноября скончалась в больнице.