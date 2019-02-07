На учениях в Венесуэле упал российский вертолет: Пострадали 5 человек - СМИ

На антиамериканских учениях в Венесуэле разбился российский вертолет. СМИ сообщают о 5 пострадавших.

В Венесуэле на антиамериканских учениях потерпел крушение многоцелевой ударный российский вертолет Ми-35. Есть пострадавшие. Об этом сообщает венесуэльское издание Venezuela al Dia.

Официально данная информация пока не подтверждена.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 4 февраля. В результате крушения винтокрылой машины пострадали 5 человек. Их срочно госпитализировали со множественными травмами. Причины крушения вертолета и количество находившихся на борту людей не сообщается.

Военные учения по отработке отражения военного вторжения со стороны США начались в Венесуэле на прошлой неделе. Они проходят на фоне политического кризиса в стране, вызванного тем, что лидер оппозиции объявил себя "новым президентом" Венесуэлы.