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На учениях в Венесуэле упал российский вертолет: Пострадали 5 человек - СМИ

07 февраля 2019, 04:09  •  87 • Политика
На антиамериканских учениях в Венесуэле разбился российский вертолет. СМИ сообщают о 5 пострадавших.
В Венесуэле на антиамериканских учениях потерпел крушение многоцелевой ударный российский вертолет Ми-35. Есть пострадавшие. Об этом сообщает венесуэльское издание Venezuela al Dia.
Официально данная информация пока не подтверждена.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 4 февраля. В результате крушения винтокрылой машины пострадали 5 человек. Их срочно госпитализировали со множественными травмами. Причины крушения вертолета и количество находившихся на борту людей не сообщается.
Военные учения по отработке отражения военного вторжения со стороны США начались в Венесуэле на прошлой неделе. Они проходят на фоне политического кризиса в стране, вызванного тем, что лидер оппозиции объявил себя "новым президентом" Венесуэлы.

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