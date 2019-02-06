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На станции метрополитена в Вашингтоне произошел взрыв - СМИ

06 февраля 2019, 02:09  •  121 • В мире
BreakingNLive сообщает о взрыве в столице США на одной из веток метро.
На одной из станций вашингтонского метрополитена в США прогремел взрыв. По данным BreakingNLive, ЧП произошло на станции Росслин.
При этом официальной информации о случившемся пока нет.
Спасатели и полиция прибыли на место происшествия, улица в районе станции подземки перекрыта.
"Водитель автобуса сказал мне, что это был трансформатор", - рассказал СМИ свидетель происшествия.
Сведений о пострадавших или разрушениях пока нет.
That explosion in #Rosslyn was huge. Shook the entire Townhall office. First responders blocked off entire street. A bus driver right on the corner told me it was a transformer and said the boom lifted/moved his bus, with him in it. Knocked out a few lights. pic.twitter.com/qxxrm14OE9
— Micah Rate (@Micah_Rate) 5 февраля 2019 г.
19th & Lynn streets in Rosslyn shut down after folks nearby heard a very loud boom & felt things shake. Witness tells me smoke poured out of that grate in the crosswalk after the boom. Arlington Fire believes it’s a blown transformer.
It blew out lights at nearby Cosi restaurant. pic.twitter.com/AzU8qioqCl
— Tom Roussey (@tomrousseyABC7) 5 февраля 2019 г.

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