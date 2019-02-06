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На станции метрополитена в Вашингтоне произошел взрыв - СМИ
06 февраля 2019, 02:09 • 121 • В мире
BreakingNLive сообщает о взрыве в столице США на одной из веток метро.
На одной из станций вашингтонского метрополитена в США прогремел взрыв. По данным BreakingNLive, ЧП произошло на станции Росслин.
При этом официальной информации о случившемся пока нет.
Спасатели и полиция прибыли на место происшествия, улица в районе станции подземки перекрыта.
"Водитель автобуса сказал мне, что это был трансформатор", - рассказал СМИ свидетель происшествия.
Сведений о пострадавших или разрушениях пока нет.
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