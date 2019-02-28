На самолетах из России и США: потери в бою Индии и Пакистана

Пакистанские летчики на американских многоцелевых истребителях F-16 не сумели «перекружить» индийских противников, пилотировавших российские Су-30МКИ, в ходе воздушного боя в среду, 27 февраля, на границе Индии и Пакистана. Об этом рассказал мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Всего в столкновении со стороны ВВС Пакистана участвовало восемь американских многоцелевых истребителей F-16, четыре французских Mirage-3 и четыре китайско-пакистанских самолета JF-17 Thunder. Остальные модели не известны, однако это были самолеты сопровождения.

В свою очередь ВВС Индии подняли в воздух четыре Су-30МКИ российского производства, два французских Mirage 2000 и два советских МиГ-21. Один из последних и был в итоге сбит, передает ФАН.

«МиГ-21 — это еще советская машина, так что был сбит самый старый самолет из представленных в бою моделей. Да, самолет надежный, но по своим пилотажным качествам и электронной начинке он уже значительно уступает другим участникам (боя). Он не может выполнять те фигуры пилотажа, на которые способны более современные Су-30», — указал эксперт.

По его словам, Су-30МКИ способны выполнять самые сложные фигуры высшего пилотажа, маневры уклонения от ракет, сбрасывая при этом ложные тепловые цели. Это и сыграло ключевую роль в бою, передает НСН.

«В современном бою очень многое решает качество самолета, на котором ты летаешь, его функционал и возможности.

Пакистанские F-16 смогли сбить только старенький МиГ и все. Это говорит о том, что пакистанские летчики просто не сумели на американских самолетах перекружить Су»,

— пояснил аналитик.

Чуть ранее армия Пакистана обстреляла из минометов и стрелкового оружия населенные пункты в округе Пунч, расположенные на подконтрольной Индии территории Кашмира, сообщало индийское агентство ANI.

«Солдаты армии Индии сильно и эффективно ответили на нарушение перемирия. Перестрелка началась в 6 утра и закончилась спустя час», — говорилось в комментарии.

Еще две перестрелки произошли днем ранее. По данным агентства, пакистанские военнослужащие обстреляли индийских военных в секторах Мендхар и Кришна Гати. В районе Барамулла также был нарушен режим прекращения огня.

За день до этого 12 многоцелевых истребителей «Дассо Мираж 2000» ВВС Индии нанесли удар по лагерю террористов из группировки «Джейш-е-Мухаммад» (запрещена в России), находившийся на пакистанской территории. Каждый из них сбросил по несколько бомб, каждая из которых весила более тонны. Цель была поражена, лагерь уничтожен.

По данным армии Пакистана, индийские самолеты пересекали линию контроля, разделяющую стороны в единственном мусульманском штате Индии — Кашмире. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что его страна готова защищаться и имеет право на самооборону. По его словам, ВВС Пакистана ответили индийским истребителям, из-за чего «Миражи» были вынуждены вернуться.

При этом, по мнению индийского МИДа, Пакистан не принял никаких действий, чтобы ликвидировать инфраструктуру боевиков-исламистов. Напомним, 14 февраля террорист-смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» взорвал себя возле военной колонны на севере Индии.

В результате теракта погибли 45 человек, из них несколько десятков — военнослужащие. Индия в ответ на атаку отозвала для консультаций своего посла в Пакистане. Кроме того, Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке террористов и фактически запретил ввоз товаров из Пакистана, повысив пошлины на импорт на 200%.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить площадку для переговоров Индии и Пакистану,

если они захотят.

США призвали Индию и Пакистан предпринять реальные шаги по деэскалации конфликта. В Белом доме указали, что военный конфликт двух стран несет неприемлемо высокие риски для всего мирового сообщества.

Министр иностранных дел Китая Ван И также выразил обеспокоенность по поводу роста напряженности между Индией и Пакистаном. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

По словам Ван И, Пекин не желает видеть актов нарушения принципов международных отношений. Он также выразил надежду на то, что Индия и Пакистан проявят сдержанность. Ван И подчеркнул, что стороны должны следовать договоренностям о предотвращении эскалации ситуации.