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На саммите Группы Лимы в Колумбии Гуайдо встретили с почётным караулом
25 февраля 2019, 04:24 • 15 • Политика
Глава Национальной ассамблеи, лидер оппозиции и самопровозглашённый президент Венесуэлы прибыл в столицу Колумбии Боготу на саммит так называемой Группы Лимы. У трапа самолёта его встретил почётный караул.
Отметим, что это уже 11-й саммит стран Группы Лимы. Данная наднациональная организация была создана в августе 2017 года для разрешения венесуэльского политического кризиса.
В её состав входит большая часть стран Южной и Центральной Америки, а также Канада и Сент-Люсия. Европейский союз и США не являются членами данного объединения, тем не менее они высказали ему свою поддержку.
Напомним, что ранее конституционный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией, где Группа Лимы сейчас проводит свою встречу. Что касается самого Гуайдо, то он заявил, что собирается потребовать у стран - участниц Группы применение военной силы для свержения правительства Мадуро.
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